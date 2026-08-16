जश्न में डूबा था शहर और म्यूजियम में सेंध लगा गए चोर... इटली के म्यूजियम से करोड़ों की 4 पेंटिंग चोरी, कीमत ₹700 करोड़ से ज्यादा

इटली के मेसिना की गैलरी से करोड़ों की चोरी. रिनेसां चित्रकार अंतोनेल्लो दा मेसिना की चार पेंटिंग्स सिसिली के मेसिना शहर स्थित म्यूमे संग्रहालय से चोरी हो गई हैं. यह घटना तब हुई जब पूरे शहर में असम्पशन के पारंपरिक त्योहार पर लोग जश्न मना रहे थे.



चोरों ने संग्रहालय के अलार्म और सुरक्षा सिस्टम को धोखा देकर सैन ग्रेगोरियो पॉलिप्टिक के पांच में से तीन पैनल और वर्जिन मैरी और मृत ईसा को दिखाने वाला दो तरफा पीएता पैनल चुरा लिया. कला विशेषज्ञों के मुताबिक, इन कलाकृतियों की कीमत सात करोड़ से आठ करोड़ यूरो के बीच आंकी गई है, जो करीब आठ करोड़ से नौ करोड़ डॉलर के बराबर है.

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रिपोर्ट के अनुसार, चोरों ने सैन ग्रेगोरियो पॉलिप्टिक के सभी पांच पैनल फ्रेम से निकाल लिए थे, लेकिन भागते समय दो पैनल दीवार के पीछे छोड़ गए. संग्रहालय की निदेशक मारिसा मर्कुरियो ने बताया कि चोरी रात करीब दस बजे हुई, जब अलार्म चालू थे और गार्ड भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि यह पेंटिंग्स सिर्फ कलाकृति नहीं बल्कि शहर की पहचान का हिस्सा हैं.

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मेसिना के संस्कृति अधिकारी एंजो कारुसो ने इसे एक बड़ी त्रासदी बताया और कहा कि इन कलाकृतियों के बिना मेसिना अधूरा है. उन्होंने जल्द से जल्द इन कृतियों की बरामदगी की मांग की. कारुसो ने यह भी बताया कि इस साल इटली की संस्कृति मंत्रालय ने सोदबीज से बातचीत कर अंतोनेल्लो की एक और पेंटिंग करीब डेढ़ करोड़ डॉलर में खरीदी थी, जिसके बाद से कलाकार में अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी और बढ़ गई थी.

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कला अपराध विशेषज्ञ लिंडा अल्बर्टसन का कहना है कि ये पेंटिंग्स इतनी मशहूर हैं कि इन्हें किसी सामान्य बाजार में बेचना लगभग नामुमकिन है. उनके मुताबिक ऐसी कलाकृतियां अक्सर अपराधियों के बीच गिरवी की तरह इस्तेमाल होती हैं. जांच पूरी होने तक संग्रहालय रविवार को बंद रखा गया. पुलिस और संग्रहालय प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

यह घटना पर्मा शहर में हुई एक और कला चोरी के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है, जहां पुलिस ने रेनुआर, सेजान और मातीस की तीन चोरी हुई पेंटिंग्स बरामद की थीं, जिनकी कीमत करीब एक करोड़ पंद्रह लाख डॉलर आंकी गई थी.

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