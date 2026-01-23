छत से बरसते पत्थर-दनादन चलती गोलियां... बागपत में मोहल्ले की तंग गलियों में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप

Uttar Pradesh News: बागपत जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के खत्री मोहल्ले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक छोटे से विवाद ने हिंसा का ऐसा रूप ले लिया. देखते ही देखते पत्थर बरसने लगे और छत से गोलियां चलने लगीं. मोहल्ले की तंग गलियों में अचानक गूंजे फायर की आवाज़ों ने पूरे इलाके को दहला दिया. लेकिन इस बवाल का सबसे दर्दनाक चेहरा तब सामने आया, जब गली से गुजर रहा 10 साल का मासूम हर्ष गोली का शिकार हो गया.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते पथराव और फायरिंग में तब्दील हो गई. आरोप है कि एक पक्ष की ओर से काला नाम का युवक छत पर चढ़कर तमंचे से फायरिंग कर रहा था. इसी दौरान एक गोली सीधे गली में घर की दहलीज पर खड़े मासूम हर्ष के पेट में जा लगी. गोली लगते ही बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और मोहल्ले में चीख-पुकार मच गई.

घायल हर्ष के पिता दीपक ने बताया कि उनका बेटा किसी झगड़े का हिस्सा नहीं था, बस गली से गुजर रहा था. तभी छत से चली गोली उसके पेट में लग गई. पिता का आरोप है कि फायरिंग करने वाला युवक काला ही था, जिसकी लापरवाही ने उनके मासूम को जिंदगी-मौत की लड़ाई में झोंक दिया.

Advertisement

घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग घबराए हुए हालात में बच्चे को आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. राहत की बात ये है कि फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

उधर, घटना के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने अपने सरकारी X अकाउंट पर पोस्ट जारी कर पुष्टि की है कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----