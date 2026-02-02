scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भदोही: मां पर 'गंदी' निगाह रखता था निजामुद्दीन, बदला लेने के लिए बेटे करिया उर्फ कलेक्टर ने रची खौफनाक साजिश

भदोही के सुरियावां में एक बेटे ने अपनी मां के सम्मान की खातिर रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने अपनी मां पर बुरी नजर रखने वाले शख्स को जेल भिजवाने के लिए उसके दुश्मन पर जानलेवा हमला कर दिया ताकि शक की सुई सीधे उसी पर जाए.

Advertisement
X
भदोही पुलिस की गिरफ्त में हमलावर बेटा (Photo- ITG)
भदोही पुलिस की गिरफ्त में हमलावर बेटा (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाले शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया. हमला करने के बाद वह मौके से फरार हो गया. जांच-पड़ताल में किसी और  हमलावर का नाम आ रहा था. लेकिन पुलिस की सूझबूझ से केस का खुलासा हो गया. असल हमलावर पकड़ा गया. पूछताछ में पता चला कि घायल हुए शख्स का 'दुश्मन' युवक की मां पर गंदी नजर रखता था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया ताकि शक की सुई दुश्मन पर जाए और वो बच जाए. आइये जानते हैं पूरी कहानी... 

सुरियावां थाना क्षेत्र के कनकपुर (भीखमापुर) में बीते सप्ताह सोते हुए विनोद चौहान पर कुल्हाड़ी और लोहे के एंगल से हमला कर उनका पैर काटने की कोशिश की गई. विनोद का अपने पड़ोसी निजामुद्दीन से पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, इसलिए घटना के बाद परिजनों ने सीधे तौर पर निजामुद्दीन पर शक जताया. 

हालांकि, पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. हमलावर करिया उर्फ कलेक्टर था, जिसने निजामुद्दीन को जेल भेजने की साजिश रची थी. करिया इस बात से नाराज था कि निजामुद्दीन उसकी मां पर गलत निगाह रखता है. पुलिस ने मुख्य आरोपी करिया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Pravin Togadia (file photo)
शंकराचार्य विवाद पर तोगड़िया की CM योगी और अविमुक्तेश्वरानंद से अपील
man arrested
रोज रात को दादी मां की सेवा करने जाता था..., 5 महीनों में चुरा लिए 10 लाख के जेवर
Wanted criminal re-arrested in Bhadohi (Photo - Screengrab)
पुलिस से बचकर भागा बदमाश गड्ढे में गिरा, घायल हालत में रात भर झाड़ियों में छिपा रहा
Bhadohi police searching for criminal late night (Photo: ITG)
सुबह जिसका किया एनकाउंटर, शाम को वो हुआ फरार! गोली लगने के बावजूद कैसे दिया पुलिस को चकमा
अपर्णा यादव (File Photo: ITG)
'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम...' विराट हिंदू सम्मेलन में बोलीं अपर्णा यादव

दो लोगों की कट्टर दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश 

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी करिया उर्फ कलेक्टर अपनी मां के प्रति निजामुद्दीन के बर्ताव से काफी क्षुब्ध था. वह निजामुद्दीन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन सीधे हमले के बजाय उसने कानूनी जाल में फंसाने की योजना बनाई. उसे पता था कि निजामुद्दीन और विनोद चौहान के बीच जमीन को लेकर कट्टर दुश्मनी है. इसी का फायदा उठाते हुए करिया ने विनोद पर हमला किया ताकि पुलिस बिना सोचे-समझे निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर ले.

Advertisement

खौफनाक हमला और पुलिस का खुलासा

वारदात की रात विनोद अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे, तभी आरोपी ने धारदार हथियार से उनके पैर पर कई वार किए. घायल विनोद को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया. एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि शुरुआती शक जमीनी विवाद पर था, लेकिन कड़ियां जोड़ने पर कहानी कुछ और ही निकली. पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement