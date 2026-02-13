समाजवादी पार्टी जॉइन करेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पिछले महीने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा

कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल होंगे. नसीमुद्दीन बसपा के बाद बीते 8 सालों से कांग्रेस में थे. पिछले महीने ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था. अब उनका अगला ठिकाना अखिलेश यादव की पार्टी होगी.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कभी बसपा की सरकार के वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में नंबर दो की पोजिशन पर माने जाते थे. सरकार और संगठन में उनका काफी बोलबाला रहता था. लेकिन सरकार जाने के बाद उनका रुतबा कम होता गया. पार्टी बदलने पर भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए.

कांग्रेस छोड़ने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था- मुझे किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है. मैं खड़गे, राहुल, प्रियंका, सोनिया जी का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा. मेरे लिए वहां कोई काम नहीं था. मैं एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं. 8 सालों तक मैं जमीनी स्तर पर काम नहीं कर सका. मैं कभी हाई-प्रोफाइल नेता नहीं रहा, न अब हूं, इसलिए मैं जमीनी स्तर पर काम करना चाहता हूं, इसी कारण मैंने पार्टी छोड़ी.

उन्होंने आगे कहा था- मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाना जमीनी स्तर का काम नहीं है. किसी को समिति का सदस्य बनाना जमीनी स्तर का काम नहीं है... मैंने नेताओं से कहा था कि मैं संगठन का आदमी हूं. अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकतीं.

