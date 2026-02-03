मुनव्वर राणा की बेटी को तीन तलाक देकर पति ने घर से निकाला, ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज

राजधानी लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने पति सैय्यद मो. साकिब पर दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमला और तीन तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हिबा राना के मुताबिक उनकी शादी के समय परिजनों ने लाखों रुपये नकद और कीमती सोने चांदी के जेवर दिए थे. इसके बावजूद शादी के बाद ससुराल में उन्हें लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. आरोप है कि पति और ससुर की नजर हमेशा अतिरिक्त दहेज पर रही. कभी 20 लाख रुपये तो कभी फ्लैट की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया.

सआदतगंज थाने में दर्ज हुआ तीन तलाक का मामला

पीड़िता का कहना है कि वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए परिवार ने कई बार समझौते किए, लेकिन दहेज की मांग रुकने के बजाय और बढ़ती चली गई. हिबा राना ने आरोप लगाया कि ससुराल में उनका सम्मान नहीं किया गया और लगातार डर के माहौल में रखा गया.

मामला 9 अप्रैल 2025 को उस वक्त और गंभीर हो गया, जब पति ने कथित तौर पर गाली गलौज की और बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि इसी दौरान सैय्यद मो. साकिब ने तीन बार तलाक कहकर उन्हें घर से निकाल दिया. इतना ही नहीं दोनों मासूम बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया.

दहेज न देने पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप

जब हिबा की बहन आर्शीया राना मौके पर पहुंचीं, तो आरोपी और उग्र हो गया. घटना के बाद से हिबा राना खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पति और ससुर की तरफ से लगातार जान माल की धमकियां मिल रही हैं. पीड़िता की शिकायत पर सादतगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

