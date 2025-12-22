कानपुर: छोटे को स्कूटी ने मारी टक्कर तो बड़े भाई ने स्कॉर्पियो से लिया बदला! गाड़ी आगे-पीछे कर आरोपी को कुचलने की कोशिश

कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के संजय नगर में रविवार शाम करीब छह बजे राजा नाम के युवक ने अपनी काली स्कॉर्पियो से भीड़ को कुचलने का प्रयास किया. यह हिंसक कदम उसने अपने छोटे भाई की स्कूटी को कार से टक्कर लगने के बाद हुए विवाद के प्रतिशोध में उठाया.

राजा अपनी मां और भाई के साथ मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद शोएब व अन्य लोगों पर बार-बार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. इस दौरान उसने ई-ऑटो और बाइकों में जोरदार टक्कर मारी, जिससे दो लोग घायल हो गए. पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें आरोपी को तीन-चार बार बैक करके लोगों को निशाना बनाते देखा जा सकता है.

सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का तांडव

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि रविवार शाम 5:57 बजे एक काली स्कॉर्पियो तेजी से पहुंचती है. कार के पहुंचते ही जैसे ही लोग पास आते हैं, चालक ने पहले ई-ऑटो में जोरदार टक्कर मारी.

इसके बाद उसने हार नहीं मानी और कार को पीछे करके फिर से टक्कर मारी. तीसरी और चौथी बार उसने कार को मोड़कर दाहिनी तरफ खड़े लोगों को कुचलने की कोशिश की. अगर लोग फुर्ती दिखाकर गली के अंदर नहीं भागते, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे

पीड़ित शोएब का कहना है कि स्कूटी की टक्कर के बाद हुए विवाद पर राजा ने आकर उन पर जानलेवा हमला किया. दूसरी ओर, राजा की मां गुड़िया का दावा है कि वे लोग सिर्फ अपने बेटे को लेने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए भागते समय टक्कर लग गई. मामले में जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज संज्ञान में है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

