UP: पीएम मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन, जानिए पूरा शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 65 एकड़ में बने ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन करेंगे. यहां 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं, संग्रहालय और भव्य परिसर विकसित किया गया है.

लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में बना है राष्ट्र प्रेरणा स्थल (Photo: X/@narendramodi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ दौरे पर रहेंगे. वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर वसंत कुंज इलाके में 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 1.50 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे. 

पीएम मोदी दोपहर 2.30 बजे वह इस विशाल स्मारक का लोकार्पण करके एक जनसभा को संबोधित करेंगे. 

केंद्र सरकार ने आजादी के बाद के महान नायकों के आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के मकसद से भव्य परिसर का निर्माण किया है.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है. इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा. यहां वाजपेयी जी के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं. इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा."

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR को नए साल पर तोहफा, मेट्रो के विस्तार पर मोदी कैबिनेट की मुहर

65 एकड़ में फैला भव्य प्रेरणा केंद्र

राष्ट्र प्रेरणा स्थल को 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में करीब 230 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. यह परिसर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित है. यहां इन तीनों नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक हैं. इस परिसर को एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य की पीढ़ियों को नेतृत्व, सेवा और सांस्कृतिक चेतना की प्रेरणा देगा.

 
TOPICS:

