scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आप मारेंगी, आप मारेंगी, होश में रहना', सपा नेता पूजा शुक्ला और महिला BLO के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल

लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता पूजा शुक्ला और एक महिला BLO के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूजा शुक्ला ने BLO पर भाजपा एजेंट की तरह काम करने, मतदाताओं से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने और जाति व धर्म को लेकर टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
सपा नेता और BLO के बीच हुई बहस (Photo: Screengrab)
सपा नेता और BLO के बीच हुई बहस (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता पूजा शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पूजा शुक्ला की एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के साथ तीखी बहस दिखाई दे रही है. वीडियो की शुरुआत में BLO और पूजा शुक्ला के साथ आए कुछ मतदाताओं के बीच बहस होती नजर आती है. इसके बाद मामला बढ़ता है और पूजा शुक्ला और महिला BLO के बीच नोंकझोंक शुरू हो जाती है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण है. मौके पर मौजूद मतदाता भी बातचीत में शामिल होते दिखते हैं. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

सपा नेता और BLO के बीच तीखी बहस

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में SIR को लेकर बड़ी ड्राइव.
यूपी में SIR को लेकर बड़ी ड्राइव, शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथ पर मौजूद रहें BLO
BJP MLA Balmunkud Acharya.
आत्महत्या की धमकी देने वाले BLO हैं कांग्रेसी, बीजेपी विधायक के दावे से ट्विस्ट
SIR, West Bengal, Election Commission
SIR में लगे BLO ने पत्नी को भी नहीं बख्शा, गड़बड़ी होने पर थमाया नोटिस
BJP MLA claims viral BLO video shows Congress worker in Jaipur
राजस्थान: 'वीडियो में BLO है कांग्रेस कार्यकर्ता', BJP विधायक का दावा
Challenges faced by BLO on the ground and system halt
SIR को लेकर BLOs पर क्या बोले दानिश अली?

समाजवादी पार्टी नेता पूजा शुक्ला ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया है. वीडियो के साथ उन्होंने एक लंबा बयान लिखा है. पूजा शुक्ला ने दावा किया है कि बूथ नंबर 5 के मतदाताओं की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि संबंधित BLO भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है.

पूजा शुक्ला ने आरोप लगाया कि महिला BLO पर जाति और धर्म को लेकर टिप्पणी करने के भी आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने लिखा कि जब वो निस्तारण केंद्र पर पहुंचीं तो वहां बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में भी महिला BLO मतदाताओं से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही थी. पूजा शुक्ला का कहना है कि महिला BLO ने मतदाताओं से गोली लेकर आओ जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया.

Advertisement

अपने बयान में पूजा शुक्ला ने कहा कि ऐसे शब्दों और व्यवहार से मतदाताओं का अपमान होता है और मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने इस तरह के व्यवहार को भाजपाई मानसिकता बताया और महिला BLO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

महिला BLO पर जाति और धर्म को लेकर टिप्पणी का आरोप

पूजा शुक्ला ने आगे लिखा कि यह मतदान केंद्र सेंसिटिव श्रेणी में आता है. ऐसे केंद्र पर इस तरह के लोगों को तैनात कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे मतदाताओं में डर और भ्रम का माहौल बने.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग पूजा शुक्ला के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा में बना हुआ है. पूजा शुक्ला ने साफ कहा है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह इसे आगे भी उठाती रहेंगी. प्रशासन की ओर से अभी तक इस विवाद को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    संसद बजट सत्र
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement