कलावा पहनकर शादी का झांसा और फिर देहव्यापार, 100 से ज्यादा लड़कियों को बनाया निशाना

बस्ती जिले में कथित लव जिहाद से जुड़े बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस पर 100 से अधिक लड़कियों को हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और देह व्यापार में धकेलने का आरोप है. पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है.

लव जिहाद का रैकेट चलाता था अजफरुल हक उर्फ प्रिंस (Photo: itg)
लव जिहाद का रैकेट चलाता था अजफरुल हक उर्फ प्रिंस (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. आरोप है कि मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके गिरोह ने 100 से अधिक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया है. आरोपी खुद को हिंदू बताकर, कलावा पहनकर और शादी व नौकरी का झांसा देकर भरोसा जीतता था. बाद में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़िताओं को ब्लैकमेल कर उन्हें देह व्यापार में धकेल देता था. पीड़िताओं को नेपाल सहित देश के अलग-अलग राज्यों में भेजे जाने का भी आरोप है. विरोध करने पर उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया और अपहरण की धमकी दी गई. पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

प्रेम जाल में फंसाकर रेप

कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता बस्ती शहर में एक निजी हॉस्पिटल में काम करती थी,जहां जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई जिसने खुद को हिंदू बताया और उसे अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने के नाम पर बात ही बात में उसका मोबाइल नंबर ले लिया. धीरे धीरे उसने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया. युवती को शक न हो इसके लिए युवक बाकायदा अपने हाथ में कलावा पहनता था. 

भाई के साथ मिलकर गैंगरेप

भरोसा जीतकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी का झांसा दे लगातार दुष्कर्म किया. जब बात हद से ज्यादा गुजर गई और युवती शिकायत लेकर उसके घर पहुंची तो घर में भी युवक ने अपने भाई व सहयोगी के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. इतना ही नहीं पीड़िता यदि आरोपी के पास नहीं जाती थीं तो उसके परिवार को टार्चर किया जाता और भाई को भी किडनैप कर लिया जाता था. थक हारकर युवती को मजबूर होकर जाना ही पड़ता था.

सैकड़ों लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया

पीड़िता के अनुसार आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और इसके काले कारनामों में उसके घर वाले भी साथ देता है. आरोपी के घरवाले उसे भी बर्बाद करके देहव्यापार के दलदल में ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे. पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी और उसका भाई हिन्दू बनकर लगभग 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन सभी का आपत्तिजनक वीडियो बना चुके थे और उसके बाद देहव्यापार के लिए देश विदेश में बेच देते थे.

हिस्ट्रीशीटर अजफरुल हक उर्फ प्रिंस गिरफ्तार

पीड़िता के आरोप की गम्भीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अजफरुल हक उर्फ प्रिंस सहित 8 लोगों पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है. वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि महिला के साथ हुए कृत्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है और जो भी तथ्य विवेचना में सामने आएगा,आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी.
 
 

