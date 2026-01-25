'शंकराचार्य पूज्य संत...', CM योगी के सख्त रुख के बीच केशव मौर्य का सॉफ्ट स्टैंड

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में स्नान को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सॉफ्ट स्टैंड अपनाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से संयम और संवाद की अपील की है. केशव मौर्य ने कहा कि फिलहाल उनका प्रयागराज जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर शंकराचार्य से अनुरोध किया है कि वे अपना विरोध समाप्त करें और पावन संगम में स्नान कर समाज को एक सकारात्मक संदेश दें.

उन्होंने यह भी बताया कि जिन अधिकारियों के न पहुंचने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है, उस मामले में सरकार जांच करा रही है. जो भी समाधान निकलेगा, उसे लागू किया जाएगा. मौर्य ने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी तरह के टकराव की मंशा नहीं रखती और संतों के सम्मान में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.

शंकराचार्य के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए केशव मौर्य ने कहा कि वे पूज्य संत और जगद्गुरु हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं. इसलिए मुख्यमंत्री बनने या न बनने जैसे मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक फैसले पार्टी के भीतर तय होते हैं, न कि संतों के बयानों के आधार पर.

मौर्य ने यह भी कहा कि शंकराचार्य का माघ मेले में स्वागत है और यदि वे विरोध समाप्त कर संगम में डुबकी लगाते हैं, तो यह पूरे समाज के लिए शांति और सद्भाव का संदेश होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से स्थिति को संतुलित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, केशव मौर्य का यह बयान सरकार की ओर से संवाद और सहमति की पहल के रूप में देखा जा रहा है, ताकि संत समाज की नाराजगी कम हो और माघ मेले की गरिमा बनी रहे.

