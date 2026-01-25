गंगा स्नान कब करेंगे? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया जवाब, शिविर में हंगामे के बाद शिष्यों ने बढ़ाई सुरक्षा

प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हुए हंगामे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है. बीती रात शिविर के बाहर अराजक तत्वों ने नारेबाजी तक जबरन घुसने की कोशिश की. इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुयायियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है. शिविर के चारों ओर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब पूछा गया कि अब गंगा स्नान कब करेंगे. इस सवाल के जवाब में स्वामी ने कहा कि जब ससम्मान हमको जिन लोगों ने रोका है, वो स्नान कराने के लिए ले जाएंगे, तभी जाएंगे.

वहीं उनके शिविर में अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए गए हैं. शिष्यों का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है, क्योंकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है. इस बारे में बात करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि यहां जो शिष्य हैं, वे देख रहे हैं कि किनके मन में क्या भाव है. कोई आकर रो रहा है, तो कोई आक्रोश में है. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे शिष्य हैं, उन्हीं बेचारों ने ये बैरिकेडिंग तैयार की है. इससे उनका भाव प्रकट होता है कि वे सुरक्षा करना चाहते हैं. इससे ज्यादा क्या है.

वैसे शिविर में इस बैरिकेडिंग का क्या मतलब है. जब सवाल किया गया कि यह खींचातानी कब तक चलेगी? इस सवाल के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये तो वही लोग जानें, जिन्होंने शुरू किया है. हम तो मजबूर होकर बैठे हैं. ये लोग शंकराचार्य परंपरा का अंत कर देना चाहते हैं.

'शिविर के बाहर आ गए थे कुछ असामाजिक तत्व'

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के अनुसार, कल शाम करीब 6:30 से 7:30 बजे के बीच कुछ असामाजिक तत्व शिविर के बाहर पहुंचे. उनके हाथों में लाठी-डंडे थे और वे 'आई लव बुलडोजर बाबा' जैसे नारे लगा रहे थे. आरोप है कि कुछ युवक जबरन शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे और वहां मौजूद सेवकों से उनकी झड़प हो गई.

शिविर में मौजूद लोगों ने बताया कि स्थिति उस वक्त ज्यादा गंभीर हो गई, जब उपद्रवी तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गए. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और उपद्रव कर रहे युवकों के बीच हाथापाई भी हुई. काफी मशक्कत के बाद शिविर में मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर किया. इस पूरी घटना के बाद शिविर में मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी का माहौल रहा.

शिविर के बाहर जो हुआ, उसको लेकर थाने में की गई शिकायत

शिविर व्यवस्थापक पंकज पांडेय की ओर से थाना कल्पवासी में इस संबंध में लिखित तहरीर दी गई है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर पालकी के साथ स्नान के लिए जाने से रोके जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ. तहरीर में यह भी कहा गया है कि यदि समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया, तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता.

इस पूरे मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आजतक से बातचीत में कहा कि उन्हें और उनके अनुयायियों को गंभीर खतरा महसूस हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मेला प्रशासन उन्हें मेला क्षेत्र से बाहर करना चाहता है और इसी कारण इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि रात में जो नारे लगाए गए और जिस तरह का हंगामा हुआ, उससे साफ है कि यह केवल असामाजिक तत्वों की हरकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह भी कहना था कि खतरा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. इसी कारण उन्होंने अपने अनुयायियों से सतर्क रहने और स्वयं सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा है.

घटना के बाद रोज की तरह निकलने वाली 'गो रक्षा प्रेरणा प्रतिष्ठा यात्रा' को भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है. शिष्यों का कहना है कि अचला सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी सनातनी को किसी तरह की परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य स्वामी मुकुंदानंद महाराज ने कहा कि गुरुजी की सुरक्षा को लेकर सभी शिष्य चिंतित हैं. उन्होंने बताया कि प्रशासन से कई बार सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इसी वजह से शिविर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर सीसीटीवी लगाए गए हैं.

वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माघ मेला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----