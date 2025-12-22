scorecardresearch
 
कौशांबी: जिस लड़की से हुई सगाई, उसी का रिकॉर्ड कर लिया अश्लील वीडियो... फोन कर मंगेतर मांगने लगा 1 करोड़ रुपये, FIR दर्ज

कौशांबी में सगाई के बाद मंगेतर का अश्लील वीडियो बनाकर एक करोड़ रुपये दहेज मांगने का मामला सामने आया है. आरोपी उत्कर्ष अग्रवाल वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था. युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक, उसके माता-पिता और बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी से पहले कपल के बीच विवाद (Representational Photo)
शादी से पहले कपल के बीच विवाद (Representational Photo)

यूपी के कौशांबी में सगाई के बाद एक युवक ने मंगेतर के भरोसे का गला घोंटते हुए उसका अश्लील वीडियो बना लिया. आरोपी अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपये के दहेज की मांग कर रहा है. पुलिस ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दरअसल, जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का रिश्ता प्रयागराज निवासी उत्कर्ष अग्रवाल से तय हुआ था, लेकिन शादी से पहले ही यह मामला थाने पहुंच गया. आरोपी उत्कर्ष ने सगाई के बाद वीडियो कॉल के दौरान मंगेतर का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अब उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपये के दहेज की मांग कर रहा है. 

युवती के पिता ने एसपी राजेश कुमार से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक, उसके माता-पिता और बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है.

भरोसे का फायदा उठाकर बनाया वीडियो

घटना के अनुसार, 9 जून 2025 को दोनों की सगाई हुई थी और शादी 8 फरवरी 2026 को तय की गई थी. सगाई के बाद उत्कर्ष ने युवती से वीडियो कॉल पर बात करना शुरू किया और बहला-फुसलाकर उसकी कुछ निजी और अश्लील वीडियो बना लीं. जब युवती के परिवार ने 1 करोड़ रुपये देने से असमर्थता जताई, तो आरोपी ने उन वीडियो को वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया. इस धोखाधड़ी से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं.

शादी के लिए मांगे 1 करोड़ रुपये

पीड़ित पिता के मुताबिक, शादी पहले 25 लाख रुपये में तय हुई थी, लेकिन सगाई के बाद उत्कर्ष और उसके पिता शोभित अग्रवाल ने अचानक 1 करोड़ रुपये की डिमांड कर दी. जब वे बात करने प्रयागराज स्थित उनके घर पहुंचे, तो वहां उत्कर्ष की मां शिप्रा और बहन नियति अग्रवाल ने भी उन्हें अपमानित किया और गालियां दीं. आरोपियों ने साफ कहा कि अगर पैसा नहीं मिला, तो वे सगाई तोड़ देंगे और लड़की को बदनाम कर देंगे.

एसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़िता और उसके परिवार ने जनसुनवाई के दौरान अपनी आपबीती सुनाई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज के आरोपी परिवार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आईटी एक्ट और दहेज उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. अब पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और वीडियो कॉल के रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

