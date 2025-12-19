कौशांबी में गौ तस्कर सरताज का एनकाउंटर, पैर में गोली लगते ही धराया, बेजुबानों का बना रहा था शिकार

यूपी के कौशांबी जिले में पुलिस ने गौ तस्करी के एक शातिर अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है. सराय अकील थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सरताज उर्फ ताज के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. उसका एक साथी निहाल मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर उसे भी पकड़ लिया. दोनों आरोपी लंबे समय से गौ तस्करी में शामिल थे और बेजुबान पशुओं को निशाना बनाकर उनकी अवैध सप्लाई किया करते थे.

एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चार चापड़ और अन्य सामान बरामद किया है. घटना के बाद इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और मामले की जांच तेज कर दी गई है.

गाय काटने की घटना से खुला मामला

पूरा मामला 14 दिसंबर की रात का है, जब फकीराबाद निवासी शिव प्रसाद की गाय को घर के बाहर से खोलकर ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई. अगले दिन 15 दिसंबर को पीड़ित ने सराय अकील थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले के खुलासे के लिए एसपी के निर्देश पर अलग-अलग टीमें गठित की गईं.

जांच के दौरान सरताज उर्फ ताज, निहाल, कैश उर्फ मोनू और खालिद उर्फ गांठे के नाम सामने आए. पुलिस इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी.

पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर

सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि उस्मानपुर से हसनपुर लिंक मार्ग पर पुरखास के शकील अहमद की आम की बाग में कुछ लोग किसी वारदात की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां मौजूद सरताज और निहाल पुलिस को देखकर भागने लगे और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.

पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने दोबारा फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सरताज के पैर में गोली लगी. वहीं निहाल अंधेरे का फायदा उठाकर भागा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

पूछताछ में कबूला जुर्म, दो आरोपी फरार

पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कैश उर्फ मोनू और खालिद उर्फ गांठे के साथ मिलकर शिव प्रसाद की गाय को काटा था. उन्होंने बताया कि गौमांस ले जाते समय कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद वे घर छोड़कर फरार हो गए थे. घायल सरताज को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

