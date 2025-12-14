scorecardresearch
 
कौशांबी में खून से सनी बोरी में बंद मिली युवक की लाश, हत्या की आशंका से इलाके में हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र के मवईया गांव के पास सड़क किनारे खेत में खून से सनी बोरी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार (30) निवासी बसुहार के रूप में हुई है. सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है.

जांच करती पुलिस की टीम.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक की खून से सनी लाश बोरी में बंद हालत में मिली. शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया. युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही सराय अकील थाना पुलिस, डायल 112 के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई.

सड़क किनारे खेत में मिली बोरी

दरअसल, यह घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के मवईया गांव के पास की है. बताया गया कि सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने सड़क किनारे खेत में एक बोरी पड़ी देखी, जिसमें से खून निकल रहा था. शक होने पर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरी को खोला तो उसके अंदर युवक का शव मिला. शव को बाहर निकालकर पुलिस ने मौके पर ही शिनाख्त कराने की कोशिश शुरू की.

मृतक की पहचान और बरामदगी

पुलिस जांच में मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार (30 वर्ष) निवासी बसुहार के रूप में हुई. शव के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश कुमार, एडिशनल एसपी राजेश सिंह, सीओ चायल अभिषेक सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच-पड़ताल कर नमूने एकत्र किए हैं, जिससे हत्या की आशंका की पुष्टि हो सके.

पुलिस का बयान और आगे की कार्रवाई

मामले में एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि सुबह एक शव मिलने की सूचना मिली थी. सराय अकील पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को मर्चरी भेज दिया गया है. मृतक की पहचान हो चुकी है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. एडिशनल एसपी का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

    Advertisement