राह चलते युवती के चेहरे पर ब्लेड अटैक, 7 दिन में होनी थी शादी, एकतरफा प्रेम में सिरफिरे की करतूत

उत्तर प्रदेश में कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एकतरफा प्रेम से जुड़ी एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने युवती को रास्ते में रोककर उसके चेहरे पर सर्जिकल ब्लेड से कई बार हमला किया. घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बचाव के प्रयास में उसके हाथों में भी चोट आई है.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता भदौरिया चौराहे के पास रहती है. वहीं पास के एक एल्युमिनियम कारखाने में कार्यरत आरोपी युवक गोलू से उसकी पहले सामान्य बातचीत होती थी. पुलिस के मुताबिक, युवक युवती से एकतरफा लगाव रखने लगा था. बुधवार रात करीब 9:30 बजे युवक ने युवती को रोकने की कोशिश की. विरोध करने पर उसने अचानक ब्लेड से हमला कर दिया.

घटना के बाद शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे,मौके पर आरोपी कि जमकर पिटाई हुई, मारने के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला.

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आरोपी को दो पुलिस वाले बाइक पर लेकर जा रहे हैं लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि रात को पुलिस की तरफ से आरोपी फरार हो जाता है.

परिजनों ने पुलिस की मदद से घायल युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़िता की आगामी 7 फरवरी को शादी तय है. युवती का आरोप है कि घटना के समय युवक नशे की हालत में था और वह पहले भी उससे संपर्क करने का प्रयास कर चुका था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं.

