scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राह चलते युवती के चेहरे पर ब्लेड अटैक, 7 दिन में होनी थी शादी, एकतरफा प्रेम में सिरफिरे की करतूत

कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एकतरफा प्रेम के चलते युवक ने युवती के चेहरे पर सर्जिकल ब्लेड से कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
सनकी आशिक की काली करतूत (Photo: itg)
सनकी आशिक की काली करतूत (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश में कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एकतरफा प्रेम से जुड़ी एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने युवती को रास्ते में रोककर उसके चेहरे पर सर्जिकल ब्लेड से कई बार हमला किया. घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बचाव के प्रयास में उसके हाथों में भी चोट आई है.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता भदौरिया चौराहे के पास रहती है. वहीं पास के एक एल्युमिनियम कारखाने में कार्यरत आरोपी युवक गोलू से उसकी पहले सामान्य बातचीत होती थी. पुलिस के मुताबिक, युवक युवती से एकतरफा लगाव रखने लगा था. बुधवार रात करीब 9:30 बजे युवक ने युवती को रोकने की कोशिश की. विरोध करने पर उसने अचानक ब्लेड से हमला कर दिया.

घटना के बाद शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे,मौके पर आरोपी कि जमकर पिटाई हुई, मारने के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला.

सम्बंधित ख़बरें

दोनों डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. (Photo: Representational)
सनकी आशिक ने प्रेमिका के भाई को उतारा मौत के घाट, गर्लफ्रेंड घायल, इस वजह से था नाराज
woman killed
सनकी देवर ने विधवा भाभी को बीच बाजार चाकुओं से गोदा, कुत्ते के चलते हुए गिरफ्तार
Blade attack
 युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला
Alankar Agnihotri (Photo - ITG)
अलंकार ने किया परिवार की परंपरा का पालन, मां और भाभी भी ठुकरा चुकी हैं पद
alankar agnihotri
अलंकार अग्निहोत्री ही नहीं, मां और भाभी ने भी दिया था नौकरी से इस्तीफा

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आरोपी को दो पुलिस वाले बाइक पर लेकर जा रहे हैं लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि रात को पुलिस की तरफ से आरोपी फरार हो जाता है.

Advertisement

परिजनों ने पुलिस की मदद से घायल युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़िता की आगामी 7 फरवरी को शादी तय है. युवती का आरोप है कि घटना के समय युवक नशे की हालत में था और वह पहले भी उससे संपर्क करने का प्रयास कर चुका था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं.

 

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement