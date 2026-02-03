3 महीने पहले की लव मैरिज, पत्नी दीपिका की हत्या कर भाग गया शोएब

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. पनकी थाना क्षेत्र के राम गंगा एनक्लेव में एक युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि घटना के बाद उसका पति मौके से फरार हो गया. मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई है, जिसका तीन महीने पहले ही सौरभ दुबे उर्फ शोएब से प्रेम विवाह हुआ था.

सोमवार दोपहर दीपिका के पति शोएब ने मोहल्ले वालों को बताया कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी कोशिश के बाद जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी. इस सूचना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम और एडीसीपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इसी दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पति शोएब वहां से फरार हो गया, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया.

पुलिस को मृतका के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. दीपिका की मां ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए शोएब के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पुलिस को एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पति का दावा था कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उसका फरार होना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का असली नाम सौरभ दुबे है और वह पेशे से ट्रक चालक था. उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी. वह एक मुस्लिम ड्राइवर के साथ रहता था, जिसके चलते उसने अपना नाम शोएब रख लिया था. उसने धर्म परिवर्तन किया था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस की एक टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि पति-पत्नी के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ, जो इस खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया.

