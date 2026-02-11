scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इन्हें शर्म भी नहीं आ रही...', जौनपुर के मोबाइल चोर सिपाहियों पर भड़का दुकान मालिक; SP ने किया आरोपियों को सस्पेंड

जौनपुर में मोबाइल खरीदने के बहाने आए दो सिपाहियों, धनंजय और मिथिलेश ने चतुराई से नया आईफोन-15 पार कर दिया. सीसीटीवी में चोरी और मुस्कुराते हुए उनकी हरकत कैद हो गई. फुटेज वायरल होने के बाद एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
मोबाइल चोर सिपाहियों पर भड़का दुकान मालिक (Photo- Screengrab)
मोबाइल चोर सिपाहियों पर भड़का दुकान मालिक (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: जौनपुर के मोबाइल शोरूम से फोन चुराने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. उधर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोरूम के मालिक का बयान तेजी के साथ वायरल हो रहा है.

शोरूम के मालिक सत्यम का कहना है कि पुलिस वालों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही है. किसी की बहन दुकान पर 12 घंटे काम कर रही है और यह पुलिसकर्मी मुस्कुराते हुए फोन चुरा ले रहे हैं.

दरअसल, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीस चौराहे पर स्थित एक मोबाइल शोरूम से दो पुलिसकर्मियों ने मोबाइल फोन चुरा लिया था. चोरी किया पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी. दोनों पुलिसकर्मियों का नाम धनंजय बिंद और मिथिलेश यादव बताया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिसवालों ने चोरी किया मोबाइल
Policeman caught on camera stealing mobile phone from shop (Photo- Screengrab)
मोबाइल चोर पुलिसवाले: दुकान में घुसे, जेब में फोन रख हुए नौ-दो-ग्यारह
crime scene
गर्लफ्रेंड संग देवर की फोटो और भाभी की हत्या...इस कहानी में हैं कई ट्विस्ट  
एयर होस्टेस पिंकी की मौत पर परिवार में मातम. (Photo: ITG)
'हम झोपड़पट्टी वाले, बेटी पर बहुत प्राउड होता था...' फ्लाइट क्रैश में एयर होस्टेस पिंकी को खोकर टूटे पिता
अजित पवार के साथ पिंकी माली का भी निधन हो गया. Photo ITG
'पिंकी बेटी नहीं रही...' सुनकर बिलख पड़ीं दादी, 2 महीने पहले आई थी जौनपुर

धनंजय और मिथलेश मोबाइल शोरूम में फोन खरीदने के बहाने घुसते हैं. मोबाइल शॉप के काउंटर पर मौजूद महिला से वह फोन दिखाने के लिए बोलते हैं. महिला उन्हें आईफोन-15 दिखा रही होती है. किसी दौरान लैपटॉप के पीछे सफाई से अपनी जेब से पुलिसकर्मी अपना मोबाइल निकाल कर शोरूम के नए मोबाइल फोन से बदल लेता है. इस दौरान दोनों पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी हैं. मोबाइल बदलकर दोनों शोरूम से निकल जाते हैं.

Advertisement

सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. मोबाइल शोरूम ओनर को उनका फोन भी वापस दिला दिया गया है.

मामले के बारे में जानकारी देते हुए SSP जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि दोनों पुलिसकार्मियों को निलंबित कर दिया गया है. मामले कि जांच सहायक पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही. फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    यूपी बजट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement