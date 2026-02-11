'इन्हें शर्म भी नहीं आ रही...', जौनपुर के मोबाइल चोर सिपाहियों पर भड़का दुकान मालिक; SP ने किया आरोपियों को सस्पेंड

Uttar Pradesh News: जौनपुर के मोबाइल शोरूम से फोन चुराने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. उधर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोरूम के मालिक का बयान तेजी के साथ वायरल हो रहा है.

शोरूम के मालिक सत्यम का कहना है कि पुलिस वालों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही है. किसी की बहन दुकान पर 12 घंटे काम कर रही है और यह पुलिसकर्मी मुस्कुराते हुए फोन चुरा ले रहे हैं.

दरअसल, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीस चौराहे पर स्थित एक मोबाइल शोरूम से दो पुलिसकर्मियों ने मोबाइल फोन चुरा लिया था. चोरी किया पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी. दोनों पुलिसकर्मियों का नाम धनंजय बिंद और मिथिलेश यादव बताया जा रहा है.

धनंजय और मिथलेश मोबाइल शोरूम में फोन खरीदने के बहाने घुसते हैं. मोबाइल शॉप के काउंटर पर मौजूद महिला से वह फोन दिखाने के लिए बोलते हैं. महिला उन्हें आईफोन-15 दिखा रही होती है. किसी दौरान लैपटॉप के पीछे सफाई से अपनी जेब से पुलिसकर्मी अपना मोबाइल निकाल कर शोरूम के नए मोबाइल फोन से बदल लेता है. इस दौरान दोनों पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी हैं. मोबाइल बदलकर दोनों शोरूम से निकल जाते हैं.

सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. मोबाइल शोरूम ओनर को उनका फोन भी वापस दिला दिया गया है.

मामले के बारे में जानकारी देते हुए SSP जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि दोनों पुलिसकार्मियों को निलंबित कर दिया गया है. मामले कि जांच सहायक पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही. फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

