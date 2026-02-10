scorecardresearch
 
जौनपुर के मोबाइल चोर पुलिसवाले: दुकान में घुसे सिपाही, जेब में फोन रख हुए नौ-दो-ग्यारह, देखें- VIDEO

जौनपुर में दो पुलिसकर्मियों ने शोरूम से मोबाइल चुराकर महकमे को शर्मसार कर दिया. सीसीटीवी में सिपाही मिथिलेश और धनंजय नया फोन अपनी जेब में रखते और मुस्कुराते कैद हुए. शिकायत के बाद एसपी ने फोन वापस कराया और दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

दुकान से मोबाइल चोरी करते सिपाही कैमरे में कैद (Photo- Screengrab)
यूपी के जौनपुर में दो पुलिसकार्मियों ने शोरूम से मोबाइल फोन चुरा लिया. चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. फोन चुराने के बाद दोनों पुलिसकर्मी मुस्कुराते नजर आ आए. फिलहाल, पुलिस के आलाधिकारियों ने शोरूम के मालिक को उसका मोबाइल फोन वापस कर दिया है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच शुरू कर दी है. मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र का है.

दरअसल, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोबाइल शो-रूम पर दो पुलिसकर्मी फोन खरीदने के लिए जाते हैं. मोबाइल शॉप पर पहुंचकर पुलिस करने द्वारा शोरूम मालिक से सबसे महंगा फोन दिखाने के लिए कहा जाता है.

देखने के दौरान ही एक पुलिसकर्मी अपने जेब से मोबाइल निकालकर शो-रूम के नए फोन से अदला-बदली कर फोन चुरा लेता है.इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी एक दूसरे को देख कर मुस्कुराने लगते हैं. कुछ देर बातचीत करने के बाद बिना कोई फोन खरीदे दोनों शो-रूम से निकल जाते हैं.

कुछ घंटे बाद शो-रूम मालिक मिलान के लिए जब जब मोबाइल खोजता है तो उसको फोन नहीं मिलता है. इसके बाद वो CCTV फुटेज की जांच करता है. जिसमें चोरी की बात सामने निकलकर आती है. CCTV से इस बात की तस्दीक होती है कि फोन चुराने वाले दोनों शख्स जौनपुर पुलिस में तैनात हैं. दोनों कि पहचान मिथिलेश यादव और धनंजय बिंद के रूप में होती है.

इसके बाद शो-रूम के मालिक द्वारा इसकी शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारी से की जाती है. SP सिटी आयुष श्रीवास्तव द्वारा पुलिसकर्मी को बुलाकर उनका फोन वापस करवाया जाता है. फिर पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय की जांच के लिए बोला जाता है.

