वाराणसी एयरपोर्ट पर 'हाई वोल्टेज ड्रामा': IndiGo पायलट ने कहा- 'शिफ्ट खत्म, अब प्लेन नहीं उड़ेगा', 179 यात्री फंसे

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई. कोहरे की वजह से कोलकाता से वाराणसी आने वाला विमान दोपहर 1:00 बजे के बजाय शाम 5:00 बजे पहुंचा. देरी के कारण पायलट और चालक दल ने ड्यूटी की समय सीमा (FDTL) खत्म होने की बात कहकर विमान उड़ाने से मना कर दिया. इस वजह से 179 यात्रियों को बोर्डिंग पास मिलने के बावजूद पूरी रात होटल में बितानी पड़ी. एयरलाइन ने अगले दिन बुधवार को वैकल्पिक व्यवस्था कर यात्रियों को कोलकाता रवाना किया.

बोर्डिंग पास हाथ में और उड़ान रद्द

वाराणसी से कोलकाता जाने वाले 179 यात्रियों ने समय पर पहुंचकर चेकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली थी. सभी यात्री होल्ड एरिया में बैठकर विमान के उड़ने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक सूचना मिली कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है.

पायलट ने ड्यूटी अवधि समाप्त होने का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे. इस खबर के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया, जिन्हें बाद में समझा-बुझाकर होटल भेजा गया.

कोहरे ने बिगाड़ा फ्लाइट का गणित

दरअसल, मंगलवार को घने कोहरे के कारण विमानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित था. कोलकाता से जो विमान वाराणसी आना था, वह पहले ही 4 घंटे लेट हो चुका था. शाम 5:00 बजे जब विमान लैंड हुआ, तब तक क्रू मेंबर्स की शिफ्ट खत्म होने का समय हो चुका था. सुरक्षा नियमों के तहत थके हुए पायलट से विमान नहीं उड़वाया जा सकता था, जिसके कारण एयरलाइन को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा.

क्या कहते हैं एयरपोर्ट निदेशक?

एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए 'ड्यूटी टाइम लिमिटेशन' (FDTL) नियम लागू होता है. उन्होंने बताया कि उस समय वैकल्पिक पायलट और क्रू मेंबर उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण विमान को ग्राउंडेड करना पड़ा. यात्रियों की फजीहत को देखते हुए बुधवार को दूसरी व्यवस्था की गई और सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया.

