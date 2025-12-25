scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी एयरपोर्ट पर 'हाई वोल्टेज ड्रामा': IndiGo पायलट ने कहा- 'शिफ्ट खत्म, अब प्लेन नहीं उड़ेगा', 179 यात्री फंसे

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट उस समय रद्द करनी पड़ी, जब पायलटों ने अपनी ड्यूटी का समय खत्म होने का हवाला देकर उड़ान भरने से मना कर दिया. कोहरे के कारण लेट हुई इस फ्लाइट के 179 यात्री रात भर परेशान रहे.

Advertisement
X
इंडिगो फ्लाइट कैंसल होने से यात्री परेशान (File Photo- PTI)
इंडिगो फ्लाइट कैंसल होने से यात्री परेशान (File Photo- PTI)

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई. कोहरे की वजह से कोलकाता से वाराणसी आने वाला विमान दोपहर 1:00 बजे के बजाय शाम 5:00 बजे पहुंचा. देरी के कारण पायलट और चालक दल ने ड्यूटी की समय सीमा (FDTL) खत्म होने की बात कहकर विमान उड़ाने से मना कर दिया. इस वजह से 179 यात्रियों को बोर्डिंग पास मिलने के बावजूद पूरी रात होटल में बितानी पड़ी. एयरलाइन ने अगले दिन बुधवार को वैकल्पिक व्यवस्था कर यात्रियों को कोलकाता रवाना किया.

बोर्डिंग पास हाथ में और उड़ान रद्द

वाराणसी से कोलकाता जाने वाले 179 यात्रियों ने समय पर पहुंचकर चेकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली थी. सभी यात्री होल्ड एरिया में बैठकर विमान के उड़ने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक सूचना मिली कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में जोरदार विरोध प्रदर्शन.(Photo: Screengrab)
दीपू दास हत्या पर वाराणसी में VHP-बजरंग दल का जोरदार विरोध, PM यूनुस का फूंका पुतला
सिर्फ मंदिर नहीं, अब ग्लोबल डेस्टिनेशन, 2026 में टूरिस्ट हब बनेंगे भारत के ये 5 शहर
killer husband is in custody of Varanasi police (Photo - ITG)
पति ने पत्थर से कुचला 20 साल छोटी बीवी का चेहरा, टैटू ने खोला कत्ल का राज
घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. File Photo
वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो, दिल्ली में 500 उड़ानों में देरी
वाराणसी रेंज पुलिस ने शिकायत के लिए शुरू किया WhatsApp चैटबॉट. (Photo: X/@IgRangeVaranasi)
UP: पुलिस ने लॉन्च किया WhatsApp चैटबॉट, बिना नाम बताए नागरिक कर सकेंगे शिकायत

पायलट ने ड्यूटी अवधि समाप्त होने का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे. इस खबर के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया, जिन्हें बाद में समझा-बुझाकर होटल भेजा गया.

कोहरे ने बिगाड़ा फ्लाइट का गणित

दरअसल, मंगलवार को घने कोहरे के कारण विमानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित था. कोलकाता से जो विमान वाराणसी आना था, वह पहले ही 4 घंटे लेट हो चुका था. शाम 5:00 बजे जब विमान लैंड हुआ, तब तक क्रू मेंबर्स की शिफ्ट खत्म होने का समय हो चुका था. सुरक्षा नियमों के तहत थके हुए पायलट से विमान नहीं उड़वाया जा सकता था, जिसके कारण एयरलाइन को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा.

Advertisement

क्या कहते हैं एयरपोर्ट निदेशक?

एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए 'ड्यूटी टाइम लिमिटेशन' (FDTL) नियम लागू होता है. उन्होंने बताया कि उस समय वैकल्पिक पायलट और क्रू मेंबर उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण विमान को ग्राउंडेड करना पड़ा. यात्रियों की फजीहत को देखते हुए बुधवार को दूसरी व्यवस्था की गई और सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement