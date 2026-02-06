गर्दन दबोची, माथे से टीका पोंछा... बाराबंकी के देवा शरीफ में हिंदू युवक के साथ मारपीट, मुस्लिम महिला संग गया था दरगाह

यूपी के बाराबंकी जिले में देवा कस्बे में गए एक हिंदू युवक के साथ मारपीट की गई. फिर जबरन उसका तिलक धुलवा दिया गया. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया. युवक अपने पड़ोस की मुस्लिम महिला के साथ दरगाह चादर चढ़ाने आया था. सीसीटीवी वायरल होने और मारपीट की घटना में शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है. देवा कोतवाली इंस्पेक्टर अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, मामला गुरुवार को तब सामने आया जब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया. जिसमें एक युवक की गर्दन को टोपी लगाए व्यक्ति ने दबोच रखा है. वह उसे एक दुकान पर ले जाता है, वहां से पानी की बोतल उठाता है और उसके सिर पर डाल देता है.

पीड़ित हरीश शर्मा नाम का युवक नगर कोतवाली क्षेत्र के दशहराबाग वार्ड का निवासी है. वह अपनी पड़ोसी मुस्लिम महिला आयशा के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा था. जहां पर उसके माथे पर लगा टीका जबरन धुलवा दिया गया.

पुलिस को दी शिकायत में हरीश शर्मा ने बताया कि जब आयशा चादर चढ़ाने के लिए अंदर गई, तब वह बाहर चने खाकर दरगाह की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान, वहां मौजूद कुछ दुकानदारों में से एक व्यक्ति ने उन्हें 'ओए' कहकर रोक लिया, फिर थप्पड़ मारे. आरोप है कि इसके बाद युवक को जबरन पकड़ लिया गया और उसके माथे पर लगा तिलक धुलवाया गया. पीड़ित का कहना है कि विवाद के दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हाथापाई भी हुई. घटना के पीड़ित ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, पुलिस ने बताया कि घटना से संबंधित उपलब्ध वीडियो फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सही स्थिति स्पष्ट हो सके. मजार पर आई मुस्लिम महिला आयशा बानो ने बताया कि उनके पड़ोस का लड़का हरीश शर्मा जो उन्हें लेकर मजार आया था उसके साथ दुकानदार ने मारपीट की और उसके माथे पर लगा तिलक धोया.

फिलहाल, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. अधिकारी ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

