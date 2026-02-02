घर में पत्नी, मुंबई में लिव-इन पार्टनर, गोरखपुर मर्डर केस का चौंकाने वाला सच आया सामने

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लव ट्रायंगल से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां सड़क किनारे नग्न हालत में महिला की लाश की पहचान मुंबई की रहने वाली 35 साल की प्रिया शेट्टी के रूप में हुई. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर विजय कुमार साहनी ने अपनी पत्नी संध्या साहनी के साथ मिलकर की थी. पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी और आरोपी के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी विजय कुमार साहनी की मुलाकात साल 2012 में मुंबई में प्रिया शेट्टी से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया और वो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. बताया जा रहा है कि दोनों का एक 14-15 साल का बेटा भी है. इसके बाद साल 2014 में परिवार के दबाव में विजय की शादी गोरखपुर की रहने वाली संध्या साहनी से कर दी गई, जिससे उसके तीन बच्चे हैं.

जांच में सामने आया कि प्रिया लगातार विजय पर शादी करने का दबाव बना रही थी और पत्नी को छोड़ने की बात कहती थी. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया. कुछ दिन पहले विजय, उसकी पत्नी और प्रिया मुंबई से गोरखपुर आए थे. पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी की रात आरोपी विजय और उसकी पत्नी संध्या ने मिलकर प्रिया को शराब पिलाई और फिर उसके सिर पर भारी वस्तु से हमला कर दिया.

इसके बाद आरोपी उसे स्कूटी से पीपीगंज थाना क्षेत्र के बैरघट्टा गांव के पास मुख्य सड़क किनारे ले गए और वहां फेंक दिया. पुलिस के अनुसार जब उन्हें लगा कि महिला जिंदा है तो पहचान छुपाने के लिए उसके सिर और चेहरे को कुचल दिया गया और कपड़े भी उतार दिए गए.

30 जनवरी की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने महिला की लाश देखकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने जांच की. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.



