गाजीपुर में खूनी संघर्ष: तीन दोस्तों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, तालाब में फेंके शव, गांव में तनाव के चलते फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई. हमलावरों ने कुल्हाड़ी और चापड़ से वार करने के बाद शवों को तालाब में फेंक दिया. पुलिस और SDRF की टीमें लापता तीसरे शव की तलाश में जुटी हैं, जबकि इलाके में भारी तनाव है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पूरा मामला गाजीपुर के गहमर गांव का है जहां पुरानी रंजिश के चलते तीन पुरुषों की हत्या कर दी गई. गांव के ही दो गुटों के बीच हुए इस खूनी हमले में कुल्हाड़ी और चापड़ का इस्तेमाल किया गया.

हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों के शवों को तालाब में फेंक दिया. पुलिस ने अब तक दो शव बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे की तलाश जारी है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. गांव के दो 'मजरों' के बीच पहले से चल रहा विवाद इस जघन्य हत्याकांड की मुख्य वजह बना.

पुरानी रंजिश ने लिया खूनी रूप

वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण के अनुसार, गहमर गांव के दो अलग-अलग मजरों (बस्तियों) के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इस साल की शुरुआत में भी दोनों गुटों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसे लेकर पुलिस में मामले भी दर्ज किए गए थे. बुधवार को इसी रंजिश ने तूल पकड़ लिया और एक गुट ने दूसरे गुट पर घातक हथियारों से हमला बोल दिया.

तालाब में शव फेंकने से मचा हड़कंप

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से तीनों शवों को तालाब में फेंक दिया. बुधवार को पुलिस ने एक शव बरामद किया था, जबकि दूसरा शव गुरुवार शाम को मिला. तीसरे व्यक्ति की तलाश के लिए SDRF की मदद ली जा रही है. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

