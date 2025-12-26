scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजीपुर में खूनी संघर्ष: तीन दोस्तों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, तालाब में फेंके शव, गांव में तनाव के चलते फोर्स तैनात

गाजीपुर के गहमर गांव में पुरानी रंजिश के चलते तीन पुरुषों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने शवों को तालाब में फेंक दिया, जिनमें से दो बरामद हो चुके हैं. पुलिस ने 12 लोगों पर केस दर्ज किया है. इलाके में तनाव के बीच SDRF तीसरे शव की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
गाजीपुर में कुल्हाड़ी से कत्ल (Representational Photo)
गाजीपुर में कुल्हाड़ी से कत्ल (Representational Photo)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई. हमलावरों ने कुल्हाड़ी और चापड़ से वार करने के बाद शवों को तालाब में फेंक दिया. पुलिस और SDRF की टीमें लापता तीसरे शव की तलाश में जुटी हैं, जबकि इलाके में भारी तनाव है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पूरा मामला गाजीपुर के गहमर गांव का है जहां पुरानी रंजिश के चलते तीन पुरुषों की हत्या कर दी गई. गांव के ही दो गुटों के बीच हुए इस खूनी हमले में कुल्हाड़ी और चापड़ का इस्तेमाल किया गया.

हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों के शवों को तालाब में फेंक दिया. पुलिस ने अब तक दो शव बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.  पीड़ित परिवार की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. गांव के दो 'मजरों' के बीच पहले से चल रहा विवाद इस जघन्य हत्याकांड की मुख्य वजह बना.

सम्बंधित ख़बरें

Ghazipur :Dolphin found dead in the river Ganga
गाजीपुर में गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन, दम घुटने से मौत की आशंका
Delhi AAP Chief Saurabh Bhardwaj
'नेहरू जी आपकी MCD ने आग लगाई...' लैंडफिल में लगी आग को लेकर सौरभ भारद्वाज का BJP पर तंज
Murder accused arrested by Ghazipur police (Photo- ITG)
गाजीपुर में भाई की हत्या कर सीमेंट पाइप में ठूंस दी लाश
Delhi Ghazipur stone attack Murder
50 से ज्यादा CCTV, 100 कॉल रिकॉर्ड और 12 घंटे... ऐसे हुआ दिलीप मर्डर केस का खुलासा
Facebook love betrayal
मुस्लिम विधवा ने युवक पर लगाया 2 करोड़ ठगने का आरोप, CM योगी से लगाई गुहार

पुरानी रंजिश ने लिया खूनी रूप

वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण के अनुसार, गहमर गांव के दो अलग-अलग मजरों (बस्तियों) के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इस साल की शुरुआत में भी दोनों गुटों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसे लेकर पुलिस में मामले भी दर्ज किए गए थे. बुधवार को इसी रंजिश ने तूल पकड़ लिया और एक गुट ने दूसरे गुट पर घातक हथियारों से हमला बोल दिया.

Advertisement

तालाब में शव फेंकने से मचा हड़कंप

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से तीनों शवों को तालाब में फेंक दिया. बुधवार को पुलिस ने एक शव बरामद किया था, जबकि दूसरा शव गुरुवार शाम को मिला. तीसरे व्यक्ति की तलाश के लिए SDRF की मदद ली जा रही है. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement