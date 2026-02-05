पिता ने 800 रुपये में मोबाइल बेचकर भर दिया था बिजली बिल... तंगी और 'कोरियन ड्रामा' के जुनून ने उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार

दिल्ली से सटे गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में हुई तीन बहनों की सुसाइड की जांच अब 'डिजिटल पहचान' और 'आर्थिक तंगी' के एक जानलेवा कॉकटेल की ओर मुड़ गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़कियां अपनी असल जिंदगी से इतनी दूर जा चुकी थीं कि वे खुद को भारतीय कहलाना भी पसंद नहीं करती थीं.

और पढ़ें

चेतन कुमार (पिता) की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब थी कि घर चलाना मुश्किल हो रहा था. शेयर ट्रेडिंग में नुकसान के बाद पिता पर करीब 2 करोड़ रुपये का कर्ज था. घर का बिजली बिल (प्रीपेड रिचार्ज) भरने के लिए पिता ने अपना मोबाइल फोन तक बेच दिया था. उस फोन से मिले पैसों से 800 रुपये का रिचार्ज कराया गया था.

पुलिस जांच में लड़कियों की डायरी और सोशल मीडिया एक्टिविटी से हैरान करने वाले तथ्य मिले हैं. तीनों बहनों ने अपने असली नाम छोड़कर कोरियन नाम रख लिए थे. सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर (DP) हटने पर वे खाना तक नहीं खाती थीं.

लड़कियां 'इंडियन' शब्द सुनकर भड़क जाती थीं और भारत के नाम पर खाना खाने से मना कर देती थीं. उनका कोरिया जाने का सपना था. लड़कियों का एक सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट था जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे. 10 दिन पहले जब पिता ने अकाउंट डिलीट कर फोन छीना, तो वे गहरे सदमे में चली गईं.

Advertisement

उस खौफनाक रात की टाइमलाइन

शाम 7:00 बजे: पिता ने मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया.

रात 10:00 बजे: बच्चियों ने फिर से फोन लिया और 12 बजे तक इस्तेमाल किया.

रात 12:00 बजे: मां ने फोन वापस लिया. इसके बाद बच्चियां कंबल से निकलीं और मंदिर वाले कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया.

यह भी पढ़ें: बीच वाली लड़की बनी 'डेथ कमांडर': 14 साल की प्राची के इशारे पर तीनों बहनों ने लगाई छलांग

इसके बाद दो बहनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर छलांग लगाई, जबकि तीसरी ने अलग खिड़की से छलांग दी. सुसाइड नोट के शब्द- "इंडियन से शादी कभी नहीं..."

डायरी और सुसाइड नोट में जो लिखा है, वह दिल दहला देने वाला है, "हम कोरियन से प्यार करते हैं... जितना उन्हें चाहते थे, उतना घरवालों को भी नहीं. इंडियन आदमी से शादी कभी नहीं. कोरियन हमारी जान थी."

---- समाप्त ----