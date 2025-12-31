scorecardresearch
 
तलवार कांड पर बवाल, फरारी में भी पिंकी चौधरी की धमकी, नरसिंहानंद का विवादित बयान- ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल द्वारा कथित तलवार वितरण मामले में 16 नामजद और 25–30 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है. 10 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि पिंकी चौधरी फरार हैं. इस बीच पिंकी चौधरी और यति नरसिंहानंद के वीडियो बयान सामने आने से मामला और संवेदनशील हो गया है.

पिंकी चौधरी और यति नरसिंहानंद गिरी (Photo: ITG)
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल द्वारा कथित रूप से तलवार वितरण किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. अब तक पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी फरार चल रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि शालीमार गार्डन स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय पर तलवार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. सूचना मिलते ही थाना शालीमार गार्डन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया.

16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इस बीच पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल के मुखिया पिंकी चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह तलवार वितरण को सही ठहराते हुए हिंदू समाज से समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं. पिंकी चौधरी का कहना है कि वह हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवारें बांट रहे हैं और इसे गलत नहीं मानते. उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं. फरारी के दौरान भी उनके इस बयान को पुलिस गंभीरता से ले रही है.

पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था सामान्य है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. पुलिस पिंकी चौधरी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और वायरल वीडियो समेत सभी डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

10 लोग गिरफ्तार पिंकी चौधरी फरार

इसी बीच इस विवाद में डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का वीडियो बयान सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है. यति नरसिंहानंद ने अपने वीडियो संदेश में पिंकी चौधरी का समर्थन करते हुए तलवार वितरण को उचित बताया, लेकिन इसे नाकाफी करार दिया. उन्होंने कहा कि केवल तलवारें बांटने से कुछ नहीं होगा.

यति नरसिंहानंद ने अपने बयान में भड़काऊ टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू युवाओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए और बजरंग दल जैसे संगठनों को छोड़कर आईएसआईएस जैसा संगठन खड़ा करना चाहिए. उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के कथित उत्पीड़न का हवाला भी दिया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है.

यति नरसिंहानंद ने की भड़काऊ टिप्पणी

इन बयानों के सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. प्रशासन पूरे मामले को कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानते हुए हर पहलू पर नजर बनाए हुए है. यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर भी कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं की जांच की जा रही है.
 

