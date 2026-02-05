फिल्मी स्टाइल में बाइक से उतरा, कमर से असलहा निकाला और झोंक दिया बस पर फायर... बस्ती का VIDEO VIRAL

यूपी के बस्ती जिले में फिल्मी स्टाइल में बस में सवार यात्रियों पर गोली चलाने का लाइव वीडियो सामने आया है. बस वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बुलेट सवार युवक को साइड नहीं दी. इसपर गुस्साए युवक ने बस को ओवरटेक कर बस को रोका और कमर से असलहा निकालकर उसे लोड किया फिर बस पर फायर झोंक दिया. मामले का पूरा वीडियो बस में सवार यात्रियों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी को तलाश की जा रही है.

आपको बता दें कि पूरा मामला बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के अवधेश सिंह ढाबा के पास का है, जहां बस पर लाइव फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. बस शव का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस लौट रही थी. उसी दौरान बस और बुलेट में साइड लगने के विवाद ने तूल पकड़ लिया.

गुस्साए बुलेट सवार युवक ने फिल्मी स्टाइल में असलहा निकाला, लोड किया और बस पर फायर झोंक दिया. फायरिंग का लाइव वीडियो बस में सवार किसी व्यक्ति ने बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फायरिंग के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए.

वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि बस और दो बाइक सवारों में ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद बाइक सवार युवक बाइक से उतरे और बस पर फायरिंग कर दी. फायरिंग में किसी को गोली लगने की सूचना नहीं है. पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी. निरीक्षण किया गया है. बस में सवार लोगों से मामले की जानकारी लेकर आगे की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

