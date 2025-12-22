UP: देवरिया में मवेशी तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार

देवरिया में पुलिस और मवेशी तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं पुलिस की गोली से एक तस्कर घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि यह मुठभेड़ रविवार देर रात सलेमपुर थाने के धनौती राय गांव के पास सोहनाग-बरथा मेन रोड पर हुई, जब पुलिस ने तीन मवेशियों को ले जा रही एक टाटा मैजिक गाड़ी को रोका. गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

गिरफ्तार तस्करों को भेजा गया जेल

गोलीबारी में भोलू यादव (26) के दाहिने पैर में गोली लग गई. पुलिस ने बताया कि दो अन्य को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील कुमार सिंह ने कहा कि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपियों के खिलाफ सलेमपुर थाने में उत्तर प्रदेश गोहत्या रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

