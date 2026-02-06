कानपुर: 'पागल मैन, यू आर स्टूपिड', नई सड़क की खुदाई देख भड़के सपा विधायक हसन रूमी, VIDEO VIRAL

कानपुर के जाजमऊ स्थित बीकेडी चौराहे पर सपा विधायक हसन रूमी ने सड़क खुदाई का काम रुकवा दिया. नमामि गंगे के अंतर्गत जाजमऊ टेनरी एफ्लूएंड ट्रीटमेंट एसोसिएशन (जटेटा) विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए नई बनी सड़क को खोदा जा रहा था. WABAG नाम की कंपनी को यहां पानी की पाइप डालने का ठेका मिला था. इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे. पिछले महीने ही विधायक के दो साल के प्रयासों के बाद यह सड़क बनकर तैयार हुई थी. अधिकारियों द्वारा पुरानी और अवैध एनओसी दिखाए जाने पर विधायक भड़क गए और अपने ही अंदाज में फटकार लगाने लगे. उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए काम बंद कराया, क्योंकि खुदाई के लिए जरूरी अनुमति 2019 में ही खत्म हो चुकी थी.

और पढ़ें

दो साल की मेहनत पर चला बुलडोजर

जाजमऊ के स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश था कि जिस सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने दो साल तक विधायक कार्यालय के चक्कर काटे, उसे विभाग ने बिना किसी सूचना के खोदना शुरू कर दिया.

पिछले महीने ही इस सड़क का काम पूरा हुआ था. जैसे ही गुरुवार दोपहर खुदाई शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतर आए और काम रुकवाने की मांग करने लगे. लोगों का कहना था कि सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.

विधायक बोले- 'पागल मैन, यू आर टोटली स्टूपिड'

हंगामे की सूचना मिलते ही कैंट विधायक हसन रूमी मौके पर पहुंचे. उन्होंने जब अधिकारियों से खुदाई की एनओसी (NOC) मांगी, तो अफसर टालमटोल करने लगे. जांच में सामने आया कि विभाग जिस अनुमति का हवाला दे रहा था, वह 2019 में ही समाप्त हो चुकी थी. इस लापरवाही पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अधिकारियों को 'पागल' और 'स्टूपिड' कहते हुए जमकर क्लास लगाई. विधायक ने साफ किया कि बिना वैध अनुमति और जनता के पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Advertisement

अधिकारियों की चुप्पी और काम ठप

विधायक के कड़े रुख और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद जटेटा विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था. विधायक हसन रूमी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वैधता खत्म होने के बावजूद सड़क खोदना नियमों का उल्लंघन है. फिलहाल, मौके पर काम पूरी तरह से ठप करा दिया गया है और क्षेत्रीय लोग अब दोषी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----