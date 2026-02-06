scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर: 'पागल मैन, यू आर स्टूपिड', नई सड़क की खुदाई देख भड़के सपा विधायक हसन रूमी, VIDEO VIRAL

कानपुर के जाजमऊ में दो साल की मेहनत के बाद बनी सड़क को जब विभाग ने दोबारा खोदना शुरू किया, तो कैंट विधायक हसन रूमी का पारा चढ़ गया. उन्होंने अधिकारियों को 'पागल' और 'स्टूपिड' कहते हुए मौके पर ही काम रुकवा दिया.

Advertisement
X
अधिकारी पर भड़के सपा विधायक हसन रूमी (Photo- Screengrab)
अधिकारी पर भड़के सपा विधायक हसन रूमी (Photo- Screengrab)

कानपुर के जाजमऊ स्थित बीकेडी चौराहे पर सपा विधायक हसन रूमी ने सड़क खुदाई का काम रुकवा दिया. नमामि गंगे के अंतर्गत जाजमऊ टेनरी एफ्लूएंड ट्रीटमेंट एसोसिएशन (जटेटा) विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए नई बनी सड़क को खोदा जा रहा था. WABAG नाम की कंपनी को यहां पानी की पाइप डालने का ठेका मिला था. इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे. पिछले महीने ही विधायक के दो साल के प्रयासों के बाद यह सड़क बनकर तैयार हुई थी. अधिकारियों द्वारा पुरानी और अवैध एनओसी दिखाए जाने पर विधायक भड़क गए और अपने ही अंदाज में फटकार लगाने लगे. उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए काम बंद कराया, क्योंकि खुदाई के लिए जरूरी अनुमति 2019 में ही खत्म हो चुकी थी.

दो साल की मेहनत पर चला बुलडोजर

जाजमऊ के स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश था कि जिस सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने दो साल तक विधायक कार्यालय के चक्कर काटे, उसे विभाग ने बिना किसी सूचना के खोदना शुरू कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

dabang youths attack student in kanpur
कानपुर में दबंग युवकों ने छात्र पर किया हमला
Kanpur student beaten
छात्र को 39 सेकंड में मारे 22 थप्पड़, फिर फायरिंग; वीडियो हुआ वायरल
Dog Cruelty
पालतू कुत्ते के साथ बर्बरता, दौड़ा-दौड़ाकर डंडे से पीटा, Video वायरल
Deceased Deepika
3 महीने पहले की लव मैरिज, पत्नी दीपिका की हत्या कर भाग गया शोएब
Girl Opeation
ऑपरेशन के बाद मूक-बधिर किशोरी के पहले शब्द ‘थैंक्यू योगी जी’, भावुक हुआ परिवार

पिछले महीने ही इस सड़क का काम पूरा हुआ था. जैसे ही गुरुवार दोपहर खुदाई शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतर आए और काम रुकवाने की मांग करने लगे. लोगों का कहना था कि सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.

विधायक बोले- 'पागल मैन, यू आर टोटली स्टूपिड'

हंगामे की सूचना मिलते ही कैंट विधायक हसन रूमी मौके पर पहुंचे. उन्होंने जब अधिकारियों से खुदाई की एनओसी (NOC) मांगी, तो अफसर टालमटोल करने लगे. जांच में सामने आया कि विभाग जिस अनुमति का हवाला दे रहा था, वह 2019 में ही समाप्त हो चुकी थी. इस लापरवाही पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अधिकारियों को 'पागल' और 'स्टूपिड' कहते हुए जमकर क्लास लगाई. विधायक ने साफ किया कि बिना वैध अनुमति और जनता के पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Advertisement

अधिकारियों की चुप्पी और काम ठप

विधायक के कड़े रुख और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद जटेटा विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था. विधायक हसन रूमी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वैधता खत्म होने के बावजूद सड़क खोदना नियमों का उल्लंघन है. फिलहाल, मौके पर काम पूरी तरह से ठप करा दिया गया है और क्षेत्रीय लोग अब दोषी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement