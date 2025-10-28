चंदौली: छठ पूजा देखने जा रहे परिवार को ट्रक ने रौंदा, सास-बहू और पोते की मौत, ड्राइवर फरार

उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों के दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में सास, बहू और पोता शामिल हैं. दुर्घटना उस समय हुई जब यह तीनों लोग अपने घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक तालाब पर हो रहे छठ पूजा को देखने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने तीनों लोगों को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया.

उधर हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी डेड बॉडीज को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

जानकारी के अनुसार, चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव की रहने वाली चांदनी देवी अपनी सास कुमारी देवी और 7 साल की बेटी सौरभ के साथ अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक तालाब पर छठ पूजा देखने जा रही थी. जहां पर उनके पड़ोस के लोग छठ पूजा कर रहे थे. अभी यह लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि नेशनल हाईवे 19 पर स्थित एक मंदिर के पास सामने से आ रहे और नियंत्रित ट्रक ने इनको रौंद दिया और फरार हो गया. इस हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

मृतकों के पड़ोसी सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह के लगभग 4:30 बजे यह लोग छठ पूजा देखने के लिए जा रहे थे. इस दौरान इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया. कोई ट्रक वाला कुचलकर चला गया. मृतकों में सास, बहू और पोता शामिल थे और तीनों लोगों की आन दी स्पॉट डेथ हो गई. सबसे पहले हम लोग पहुंचे और देखने के बाद पुलिस को फोन किया और एंबुलेंस को भी फोन किया. फिलहाल, रास्ते को क्लियर करवा लिया गया है. बॉडीज को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा.

---- समाप्त ----