इलाज का खर्च, पति की साजिश और कोडवर्ड... जो पत्नी कैंसर से जूझ रही थी, उसे सुपारी देकर मरवा दिया

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही पत्नी को जहां सहारे और साथ की जरूरत थी, वहीं हापुड़ में एक पति ने उससे छुटकारा पाने के लिए सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इलाज के खर्च को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था. इसी को लेकर साजिश रच दी गई. वारदात को लूट दिखाने की कोशिश की गई.

हापुड़ में कैंसर से जूझ रही पत्नी की करवा दी हत्या. (File Photo: ITG)
यूपी के हापुड़ में बेहद सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां कैंसर पीड़ित एक महिला की हत्या कर दी गई. जांच में पता चला कि महिला की हत्या के लिए उसके पति ने सुपारी दी थी. पुलिस ने मृतका के पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दो चाकू बरामद किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर का है. यहां 2 फरवरी की रात एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती तौर पर घटना को चोरी के दौरान हत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई.

पता चला कि मृतका के पति राहुल ने अपने दो साथियों शेरअली उर्फ शेरा और फिरोज के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घरेलू कलह और पत्नी की कैंसर की बीमारी के इलाज में हो रहे खर्च को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी की हत्या की साजिश रची गई.

पुलिस के मुताबिक, 2 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे आरोपियों ने पहले कंबल से महिला का मुंह दबाया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी राहुल ने खुद को बचाने के लिए गांव नानई में एक शादी समारोह में फोटो खिंचवाए और फिर बिजनौर के चांदपुर चला गया.

अगली सुबह आरोपी ने घर लौटकर परिजनों को चोरी और हत्या की झूठी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंधों के शक में हैवान बना पति, तीन दिन की पिटाई के बाद पत्नी की हत्या, धौलपुर पुलिस ने खोला राज

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि राहुल की शादी बीबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली रीता शर्मा के साथ 2009 में हुई थी. दोनों का 18 साल का एक बेटा भी है. वह अपने ननिहाल मेरठ में रहता है. राहुल का पत्नी रीता और मां से झगड़ा होता था. इलाज में खर्च हो रहे पैसों को लेकर भी दोनों में विवाद होता रहता था. राहुल पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था. वह बेहद शातिर है. हत्याकांड के लिए उसने अपने दो कर्मचारियों शेरा और फिरोज को 5 लाख की सुपारी दी थी.

तीनों ने बातचीत के लिए 'साड़ी के पैसे' कोड वर्ड का इस्तेमाल किया. राहुल ने वारदात के लिए दो फरवरी का दिन चुना. उसने कर्मचारियों को कॉल कर कहा कि साड़ी के पैसे लेने घर आ जाओ. आरोपी शेर अली उर्फ शेरा और फिरोज दो फरवरी की रात करीब साढ़े 8 बजे राहुल के घर पहुंचे. फिर तीनों ने मिलकर कमरे में रीता का मुंह कंबल से दबाया.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के साथ देवर की फोटो और भाभी की हत्या...जौनपुर की इस कहानी में हैं कई ट्विस्ट  

इसके बाद शेरा और फिरोज ने दो चाकू से उसके गले पर ताबड़तोड़ कई वार कर हत्या कर दी. हत्याकांड को लूट दिखाने के लिए घर का सारा सामान इधर-उधर फेंक दिया गया. वारदात के वक्त कारोबारी की मां घर में ही थीं, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी. वारदात के बाद राहुल रात को ही घर से 20 किलोमीटर दूर नानई गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने चला गया. उसने वहां फोटो भी खिंचवाई.

इसके बाद राहुल अपनी बाइक से दूसरी दुकान चांदपुर (बिजनौर) में जाकर सो गया. वहां से सुबह 4 बजे घर के लिए निकला और घर आकर लूटपाट और पत्नी रीता की हत्या होने का शोर मचा दिया. सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने डॉग स्क्वॉड लगाए, जो घर के अलावा शेरा और फिरोज के घर के पास भी घूमते रहे. इसके बाद पुलिस ने पति से पूछताछ की.

राहुल शादी समारोह में जाने की बात बताने लगा. पुलिस ने उसकी कॉल की सीडीआर निकलवाई, जिससे हत्याकांड के क्लू मिले और कोर्ड वर्ड का खुलासा हुआ. पुलिस ने राहुल शर्मा से सख्ती से पूछताछ की. दोनों साथियों से हुई बातचीत में इस्तेमाल कोड वर्ड के बारे में पूछा. जिस पर राहुल टूट गया. इसके बाद फिरोज और शेरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों के पास दो हत्या में इस्तेमाल दो चाकू बरामद हुए हैं.

