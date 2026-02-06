scorecardresearch
 
गर्लफ्रेंड के साथ देवर की फोटो और भाभी की हत्या...जौनपुर की इस कहानी में हैं कई ट्विस्ट  

जौनपुर के थाना खुटहन अन्तर्गत ग्राम ख्वाजापुर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक देवर ने चाकू से अपनी भाभी का गला रेत दिया. पूरे मामले की कड़ी देवर की गर्लफ्रेंड और उसके माता पिता से जुड़ी हुई है.

जौनपुर की इस कहानी में हैं कई ट्विस्ट  (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश में जौनपुर के थाना खुटहन अन्तर्गत ग्राम ख्वाजापुर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक देवर ने चाकू से अपनी भाभी का गला रेत दिया. इसके बाद उसने अपने भाई और भतीजी को भी मारने के लिए दौड़या. किसी तरह जान बचाकर भाई अपनी बच्ची को गोद में उठाकर पुलिस स्टेशन भाग आया. पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने बताया कि उसके भाई ने उसकी पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है. पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले पवन मौर्य अपनी पत्नी निशा और चचेरे भाई आदित्य के साथ सूरत में रहते थे. पवन का ननिहाल जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव में है.29 जनवरी को पवन अपने भाई और बीबी-बच्चे के साथ अपने ननिहाल आए थे.

बच्ची को गोद में लेकर भागे थाने

पवन के अनुसार गुरुवार की दोपहर वे दवा लेने के लिए बाहर गए हुए थे. मौके का फायदा उठाकर आदित्य ने पवन की पत्नी निशा पर चाकू से हमला कर दिया. आदित्य ने गला रेतकर निशा की हत्या कर दी. इस दौरान जब पवन बाजार से वापस लौट कर आए तो हाथ में चाकू लिए आदित्य ने उन्हें भी जान से मारने की नीयत से दौड़ा दिया.पवन अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लेकर वहां से भाग निकले.

Advertisement

पवन ने थाने पहुंचकर यह सूचना दी कि उनके भाई ने उनकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मौके से आदित्य को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर चाकू भी बरामद किया गया.

प्रेमिका के पिता को भाभी ने भेज दी थी तस्वीर

क्षेत्राधिकार शाहगंज अजीत चौहान ने बताया कि पूछताछ के दौरान आदित्य ने हत्या की बात कबूली है. हत्या के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि आदित्य मुंबई की एक युवती से प्रेम करता था. इस बात की जानकारी उसकी भाभी को भी थी. भाभी ने लड़की के पिता को आदित्य और लड़की की तस्वीर भेज दी. इसके बाद पिता द्वारा लड़की के साथ मारपीट की गई थी. इस बात से आहत होकर लड़की की मां ने आत्महत्या कर ली थी. जिसके चलते आदित्य अपनी भाभी से रंजिश रखने लगा था. गुरुवार की दोपहर मौका देखकर आदित्य ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया.

