वन, टू, थ्री एंड गो... दौड़ शुरू होते ही धड़ाम से गिरे BJP नेता, पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव के दौरान हुआ हादसा, देखें- VIDEO

पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला. फिट रहने की शर्त पर दौड़ रहे नेताओं के बीच होड़ मच गई. इसी दौरान पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा दूसरे नेता से टकराकर जमीन पर गिर पड़े. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

पीलीभीत में दौड़ते हुए जमीन पर गिरे पूर्व मंत्री (Photo: Screengrab)
यूपी के पीलीभीत में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ. केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया. उद्घाटन के मौके पर नेताओं की फिटनेस परखने के लिए एक दौड़ आयोजित की गई. डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की. जितिन प्रसाद की अगुवाई में पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा, पूर्व विधायक किशन लाल और अन्य नेता फर्राटे भरने लगे. इसी बीच आगे निकलने की होड़ में हेमराज वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरभाग सिंह से टकराकर जमीन पर गिर गए. यह पूरी घटना कैमरों में कैद हो गई.

आगे निकलने के चक्कर में बिगड़ा संतुलन

सांसद खेल महोत्सव के पहले दिन यह मुकाबला केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नेताओं की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया. सफेद कुर्ता-पैजामा पहने पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ रहे थे. उनके साथ ही पीली जैकेट पहने गुरभाग सिंह भी दौड़ में शामिल थे. 

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दौड़ के दौरान गुरभाग सिंह का हाथ हेमराज वर्मा से टकरा गया. धक्का लगते ही हेमराज वर्मा अपना संतुलन खो बैठे और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े, जबकि बाकी नेता दौड़ते रहे.

'किसान के बेटे हैं, फिर उठेंगे': हेमराज वर्मा

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद खुद पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा और उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण वर्मा ने सोशल मीडिया पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने फेसबुक के जरिए गिरने की पुष्टि की और विपक्षी/ट्रोलर्स पर तंज कसते हुए लिखा, "किसान के बेटे हैं, गिरेंगे फिर उठेंगे." बता दें कि हेमराज वर्मा सपा सरकार में मंत्री रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था. वर्तमान में वह जितिन प्रसाद के करीबी माने जाते हैं.

ड्रोन और कैमरों में कैद हुई नेताओं की होड़

उद्घाटन समारोह में नेताओं की इस दौड़ को कवर करने के लिए ड्रोन और कई कैमरे लगाए गए थे. वायरल हो रहे वीडियो और ड्रोन विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि उद्घाटन की औपचारिकता के बाद जैसे ही दौड़ शुरू हुई, नेताओं में आगे बढ़ने की होड़ मच गई. कार्यक्रम में मझौला चेयरमैन निशांत सिंह और पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत भी पूरे जोश में नजर आए. पूर्व मंत्री के गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला. 

