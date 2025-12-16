scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बारात से एक दिन पहले शादी वाले घर में लगी आग, मातम में बदलीं खुशियां... लाखों का सामान जलकर राख

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारात से एक दिन पहले मेहंदी वाले कार्यक्रम के दिन घर में आग लग गई. जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. आग की इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं.

Advertisement
X
शादी वाले घर में लगी भीषण आग. (Photo: Sanjeev Sharma/ITG)
शादी वाले घर में लगी भीषण आग. (Photo: Sanjeev Sharma/ITG)

बिजनौर शहर के मोहल्ला के कस्साबान के रहने वाले गुलजार अहमद उर्फ गुल्लू के दो बेटे की मंगलवार को दिन में बारात जानी थी. बारात की तैयारी के लिए घर को सजाया गया था. सोमवार शाम को मेहंदी की रस्म का कार्यक्रम चल रहा था और सभी लोग खुशियों में मशगूल थे. तभी जिस कमरे में दोनों बेटों को दहेज में मिला सामान रखा था, उसी में आग लग गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

आग लगने की वजह से कुछ लोग बाग इधर-उधर भागने लगे. जबकि कुछ लोगों ने पहले खुद ही आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया. लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर पानी डालने का असर नहीं हो पा रहा था. इसके बाद तुरंत मोहल्ले के लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी.

यह भी पढ़ें: 'दुल्हन ने मोटा कहकर शादी तोड़ी, विरोध पर मारा-पीटा', आगरा में 20 लाख दहेज मांगने के आरोप पर बोला दूल्हा ; जानिए पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

आग लगने से बड़ा हादसा, दो मासूम बच्चों की जलकर मौत  
Murder suspect in custody of Agra Police (Photo-ITG)
आगरा में रिटायर्ड दारोगा ने गला दबाकर बेटी को मार डाला, फिर लाश को... 
Farmers' organizations reached Bijnor police station to demand the recovery of minor girl. (Photo - ITG)
बिजनौर: 75 दिन बाद भी नहीं मिली ट्यूशन गई नाबालिग छात्रा, अब पुलिस को अल्टीमेटम 
Bijnor dead
बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने कुचला 
युवक ने कुत्ते को रिक्शे में बांधकर घसीटा.(Photo: Screengrab)
UP: बिजनौर में कुत्ते से क्रूरता, युवक ने ई-रिक्शे में बांधकर घसीटा- VIDEO 

लाखों का सामान जलकर हुआ राख

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी और फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक घर में आया दहेज का पूरा सामान जलकर खाक हो गया. इसके अलावा जो घर का सामान था. वह भी जलकर राख हो गया. इससे घर के लोगों को लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही. साथ ही शादी की खुशियां भी गम के माहौल में बदल गईं.

Advertisement

गुलजार अहमद ने बताया कि मेरे दोनों बेटों की बारात मंगलवार को जानी थी. सोमवार को मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा था. तभी घर के एक कमरे में आग लग गई. जिससे दोनों बेटों को दहेज में मिला सामान भी जलकर राख हो गया. इसके अलावा घर में रखे अन्य सामान भी जल गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement