UP: बारात से एक दिन पहले शादी वाले घर में लगी आग, मातम में बदलीं खुशियां... लाखों का सामान जलकर राख

बिजनौर शहर के मोहल्ला के कस्साबान के रहने वाले गुलजार अहमद उर्फ गुल्लू के दो बेटे की मंगलवार को दिन में बारात जानी थी. बारात की तैयारी के लिए घर को सजाया गया था. सोमवार शाम को मेहंदी की रस्म का कार्यक्रम चल रहा था और सभी लोग खुशियों में मशगूल थे. तभी जिस कमरे में दोनों बेटों को दहेज में मिला सामान रखा था, उसी में आग लग गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

आग लगने की वजह से कुछ लोग बाग इधर-उधर भागने लगे. जबकि कुछ लोगों ने पहले खुद ही आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया. लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर पानी डालने का असर नहीं हो पा रहा था. इसके बाद तुरंत मोहल्ले के लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी.

लाखों का सामान जलकर हुआ राख

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी और फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक घर में आया दहेज का पूरा सामान जलकर खाक हो गया. इसके अलावा जो घर का सामान था. वह भी जलकर राख हो गया. इससे घर के लोगों को लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही. साथ ही शादी की खुशियां भी गम के माहौल में बदल गईं.

गुलजार अहमद ने बताया कि मेरे दोनों बेटों की बारात मंगलवार को जानी थी. सोमवार को मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा था. तभी घर के एक कमरे में आग लग गई. जिससे दोनों बेटों को दहेज में मिला सामान भी जलकर राख हो गया. इसके अलावा घर में रखे अन्य सामान भी जल गए.

