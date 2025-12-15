scorecardresearch
 
'दुल्हन ने मोटा कहकर शादी तोड़ी, विरोध पर मारा-पीटा', आगरा में 20 लाख दहेज मांगने के आरोप पर बोला दूल्हा ; जानिए पूरा मामला

बरेली में दहेज के आरोप पर बारात लौटाने के मामले में दूल्हे ऋषभ ने सामने आकर अपना पक्ष रखा है. उसने वीडियो जारी कर दावा किया कि दुल्हन ने उसे 'मोटा' (बॉडी शेमिंग) कहकर शादी तोड़ी. उसने मकान रजिस्ट्री और अलग रहने की शर्तें रखी थीं, जिसे न मानने पर दुल्हन पक्ष ने 20 लाख के दहेज का झूठा आरोप लगाया.

दुल्हन के दहेज मांगने के आरोप पर दूल्हे का बयान (Photo- ITG)
दुल्हन के दहेज मांगने के आरोप पर दूल्हे का बयान (Photo- ITG)

यूपी के बरेली में दहेज में ब्रीजा कार की डिमांड के आरोप पर बारात लौटाने के मामले में अब दूल्हे का पक्ष सामने आया है. दूल्हे ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि दुल्हन ने उसे 'मोटा' (बॉडी शेमिंग) कहकर शादी तोड़ने की बात कही थी. दूल्हे के मुताबिक, खुद लड़की वाले शादी के इच्छुक नहीं थे इसलिए उन्होंने ऐन मौके पर 20 लाख दहेज मांगने का झूठा आरोप लगा दिया.

दूल्हे ने दिया जवाब: 'दहेज नहीं, बॉडी शेमिंग और शर्तें थीं'

बरेली में शादी के दौरान दहेज की डिमांड के आरोप पर बारात लौटने के इस पूरे प्रकरण में दूल्हे ऋषभ ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. दूल्हे का कहना है कि उसने या उसके परिवार ने कोई दहेज या गाड़ी नहीं मांगी थी. उसका दावा है कि दुल्हन ने उसे मोटा कहकर शादी करने से इनकार कर दिया था.

दुल्हन पक्ष ने रखी थी मकान रजिस्ट्री की शर्त

दूल्हे ऋषभ ने बताया कि दुल्हन पक्ष की ओर से यह शर्त रखी गई थी कि एक मकान दुल्हन के नाम पर रजिस्ट्री कराना होगा. साथ ही, दुल्हन अपने पति के साथ संयुक्त परिवार (ज्वाइंट फैमिली) में नहीं रहेगी, बल्कि दूसरे घर में रहेगी. जब दूल्हे ने इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ दी गई.

विरोध करने पर कमरे में बंद कर मारपीट

दूल्हे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब उसने दुल्हन की शर्तों का विरोध किया, तो दुल्हन के पिता और भाइयों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की. उन्होंने झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी. दूल्हे पक्ष का कहना है कि दहेज उत्पीड़न और नकदी-गाड़ी मांगने की बात पूरी तरह झूठी है.

सोने के जेवरात और मोबाइल छीनने का आरोप

दूल्हे पक्ष की ओर से दुल्हन पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उनका कहना है कि बारात आने और द्वारचार की रस्म के दौरान ही अचानक से तरह-तरह की शर्तें रखी गईं. विरोध करने पर, दूल्हे को बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और परिवार के लोगों के सोने के जेवरात और मोबाइल फोन भी छीन लिए गए, ताकि वे वीडियो न बना सकें.

लड़की पक्ष पर 20 लाख रुपए मांगने का काउंटर आरोप

दूल्हे ऋषभ ने दुल्हन पक्ष पर लगातार पैसों की डिमांड और घर की डिमांड करने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जब उनकी इन शर्तों को नहीं माना गया, तो दहेज की झूठी बात कहकर रिश्ता जानबूझकर तोड़ा गया. दूल्हे की मां सुमन लता ने भी अपनी बात रखी है. फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

