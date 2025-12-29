'कौन है मुसलमान...' पूछकर बजरंग दल वालों ने शुरू कर दी पिटाई, पीड़ित छात्रा बोली- क्या दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह? बरेली बवाल की इनसाइड स्टोरी

Uttar Pradesh News: बरेली के राजेंद्र नगर स्थित एक कैफे में बर्थडे पार्टी मना रहे नर्सिंग छात्रों पर बजरंग दल के सदस्यों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मुस्लिम छात्रों और कैफे स्टाफ के साथ मारपीट की. यह घटना तब हुई जब एक छात्रा अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ केक काट रही थी. पुलिस ने कैफे संचालक की तहरीर पर ऋषभ पाठक, दीपक पाठक और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों पर तोड़फोड़, मारपीट, गाली-गलौज और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप हैं. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

छात्रा ने बयां किया आंखों देखा हाल

पीड़ित छात्रा के मुताबिक, वह अपने क्लासमेट्स के साथ जन्मदिन मना रही थी. अचानक नारेबाजी करते हुए भीड़ अंदर घुसी और हमला कर दिया. छात्रा का फोन छीन लिया गया और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटा गया.

पीड़ित छात्रा ने सवाल उठाया कि क्या दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है? इंटरनेट पर इसे 'लव जिहाद' का नाम दिया जा रहा है, जबकि वहां मौजूद सभी लोग उसके कॉलेज के साथी थे. छात्रा ने पुलिस से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

कैफे संचालक ने लगाए गंभीर आरोप

कैफे संचालक शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि हमलावरों ने अंदर आते ही पूछा कि "मुसलमान कौन है" और फिर मारपीट शुरू कर दी. कैफे में लगभग 40 से 50 हजार रुपये का नुकसान किया गया है.

संचालक का आरोप है कि बजरंग दल के लोग जाते समय सिगरेट की डिब्बियां और शीशे के गिलास भी चुरा ले गए. एक छात्र के कान पर गिलास से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. संचालक ने सभी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है.

पुलिस की कार्रवाई और स्थिति

सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाने की पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंची. शुरुआत में पुलिस ने दो मुस्लिम युवकों और कैफे कर्मचारियों का शांति भंग में चालान किया था. हालांकि, बाद में कैफे संचालक की लिखित तहरीर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने पुष्टि की है कि मामले में दो नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर लव जिहाद का दावा

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लव जिहाद का मामला बताया जा रहा था. हालांकि, पुलिस जांच और छात्रा के बयान ने साफ किया है कि यह केवल एक सहपाठियों की बर्थडे पार्टी थी. पुलिस ने मौके पर मौजूद अन्य छात्राओं के परिजनों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है.

