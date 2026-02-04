scorecardresearch
 
महज 23 साल की उम्र में तीन मर्डर, आधा दर्जन अटेम्प्ट टू मर्डर, मोबाइल का यूज नहीं... बनारसी यादव की क्राइम कुंडली

वाराणसी पुलिस एनकाउंटर में ढेर अपराधी बनारसी यादव ने 2003 में चोरी से अपराध शुरू किया था. 23 की उम्र तक उसने 3 हत्याएं कीं. मोबाइल और बैंक खातों से दूरी बनाकर वह गिरफ्तारी से बचता रहा. उसने जोगेंद्र यादव से ₹2 लाख की सुपारी लेकर कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या की थी.

बनारसी यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर (Photo- Screengrab)
यूपी के वाराणसी में जिस बनारसी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया, वह शातिर किस्म का अपराधी था. बनारसी 2003 में पहली बार चोरी के मामले में गाजीपुर के खानपुर थाने से जेल गया था. जेल में ही वह कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आया. इसके बाद महज 23 साल में 3 हत्या और 5 से अधिक हत्या के प्रयास जैसे अपराधों को अंजाम दिया. उसने कई सफेदपोशों तक को धमकाया था. 

अपराध के बाद राज्य छोड़ने में माहिर बनारसी यादव के नहीं पकड़े जाने का सबसे बड़ा कारण था कि वह मोबाइल और बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करता था.  वाराणसी के कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के बाद उसने मुंबई, कर्नाटक में फरारी काटी. पुलिस से बचने के लिए अकेला ही रहता था. उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं.

आपको बता दें कि वाराणसी के सारनाथ में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के पीछे 29 बिस्वा जमीन वजह थी जिसको लेकर महेंद्र की सुपारी दी गई थी. यह सुपारी महेंद्र गौतम के पूर्व परिचित गाजीपुर निवासी जोगेंद्र यादव उर्फ फैटु नाम के व्यक्ति ने बनारसी यादव को दी थी. घटना को अंजाम देने के लिए अरविंद यादव उर्फ फौजी, विशाल और बनारसी यादव को दो-दो लाख रुपये और पिस्तौल मुहैया कराई गई थी. असलहा बिहार के मुंगेर निवासी मोहम्मद मुकीम ने उपलब्ध कराया था. 

मालूम हो कि बनारसी यादव 2003 में पहली बार चोरी के मामले में गाजीपुर के खानपुर थाने से जेल गया था. वह महज 23 साल की उम्र में तीन हत्या और पांच से अधिक हत्या के प्रयास जैसे घटना को अंजाम दे चुका था. अभी तक ना पकड़े जाने के पीछे वजह थी कि यह मोबाइल और बैंक खातों का इस्तेमाल भी नहीं करता था.

बताया जाता है कि कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के बाद बनारसी यादव कर्नाटक और मुंबई में छिपा रहा. इसके ऊपर अब तक सबसे ज्यादा मुकदमे गाजीपुर वाराणसी और सोनभद्र में रहे. वाराणसी के सारनाथ में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या को लेकर बनारसी के ऊपर कुल 21 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और पुलिस ने इसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था.

फिलहाल, गाजीपुर के करंडा के गौरहट के रहने वाले बनारसी यादव को STF ने बीती रात चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर रिंग रोड पर जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में मार गिराया. वहीं, गाजीपुर के ही तीसरे शूटर विशाल के लिए अभी भी पुलिस दबिश दे रही है.  

