UP: प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने किया सुसाइड, ससुराल वालों ने नदी में फेंका शव

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ससुराल वालों द्वारा परेशान किए जाने के बाद एक 32 वर्षीय शादीशुदा महिला ने आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना बांसडीह इलाके के टोलापुर बाजार सुल्तानपुर गांव में हुई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

पीड़िता के भाई गोविंदा सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति और उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन रिंकू सिंह की शादी पिछले दस साल पहले चंदन सिंह से हुई थी. शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे बार-बार गाली-गलौज और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

आरोपियों ने सरयू नदी में फेंका शव

पुलिस ने बताया कि उत्पीड़न से परेशान होकर रिंकू सिंह ने 1 फरवरी को आत्महत्या कर ली. जिसके बाद आरोपियों ने शव को सरयू नदी में डुबोकर ठिकाने लगा दिया. थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि चंदन सिंह, उसके पिता विजय शंकर सिंह, मां कल्पति देवी, बहनें रेखा देवी और रूबी सिंह, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 238B के तहत FIR दर्ज की गई है.

पुलिस के मुताबिक मामले में अभी किसी गिरफ्तारी नहीं की गई है. क्योंकि आरोपी इस घटना के बाद से फरार हैं. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

