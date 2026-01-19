scorecardresearch
 
कुशीनगर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

कुशीनगर में एक 20 साल की महिला की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी. महिला का शव ससुराल में पंखे से लटका मिला. मायके पक्ष ने दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कुशीनगर जिले के दुधई कस्बे में ससुराल में 20 साल की महिला ने की खुदकुशी. (Representational Photo)
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दुधई कस्बे में एक 20 साल की नवविवाहिता का शव उसके ससुराल में छत के पंखे से लटका मिला. शादी के कुछ ही हफ्तों बाद हुई इस मौत को लेकर मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार को दुधई कस्बे के लाल बहादुर शास्त्री नगर वार्ड-9 की है. मृतका की पहचान नेहा जायसवाल के रूप में हुई है, जिसकी शादी पिछले साल 22 नवंबर को विवेक जायसवाल से हुई थी. शादी को अभी महज 56 दिन ही हुए थे. बताया जा रहा है कि रविवार सुबह नेहा ने घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाया. इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई. 

आरोप है कि कुछ देर बाद वो बगल वाले कमरे में गई, अंदर से दरवाजा बंद किया और दुपट्टे की मदद से फांसी लगा ली. शाम तक जब नेहा बाहर नहीं आई और आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो उसकी सास मीना जायसवाल ने खिड़की से झांककर देखा. अंदर का नजारा देख परिवार के होश उड़ गए. इसके बाद तुरंत पुलिस और नेहा के मायके वालों को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सूचना दी. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम समेत कानूनी प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया. नेहा के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और उसी के चलते उसकी हत्या की गई. पिता की तहरीर के आधार पर ससुराल के 6 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

विशुनपुरा थाना प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतिका के पिता ने अपने बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है. फिलहाल इस मामले की जांच जारी है.

