'यह बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान है', फतेहपुर में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार, VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बांग्लादेश में हिंदू युवक की मोबलिंचिंग के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक पुरानी मजार को निशाना बनाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक संयोजक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

फतेहपुर में मजार तोड़ता बजरंग दल का कार्यकर्ता (Photo- Screengrab)
Uttar Pradesh News: फतेहपुर के हुसैनगंज थाना अंतर्गत मवई गांव में 23 दिसंबर की शाम बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक प्राचीन मजार में तोड़फोड़ की. बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जलाकर मारने की घटना से नाराज कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को अंजाम दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को हिरासत में ले लिया है. 

बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक ने वीडियो में चेतावनी दी कि भारत में 'जेहादी मानसिकता' नहीं चलेगी और यहां रहने वालों को वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है.

'यह बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान है'

तोड़फोड़ के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू साफ तौर पर कहता दिख रहा है कि इस देश में रहना है तो यहां के नियम, संविधान और भारत माता के प्रति समर्पण दिखाना होगा. उसने कड़े शब्दों में कहा कि यह बांग्लादेश नहीं है जहां किसी हिंदू को उल्टा लटकाकर केरोसिन डालकर जला दिया जाए, यहां ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस की कार्रवाई और सन्नाटा

मजार तोड़ने की इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के पदाधिकारी नरेंद्र हिंदू को पकड़ लिया है. हुसैनगंज पुलिस का कहना है कि वे पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहे हैं. हालांकि कई साल पुरानी बताई जा रही इस मजार को हुए नुकसान के मामले में अभी औपचारिक तहरीर का इंतजार है. तहरीर मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

