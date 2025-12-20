scorecardresearch
 
बदायूं: ज्वैलरी शॉप से कैश-जेवरात लूटकर भाग रहे हथियारबंद बदमाशों को ग्रामीणों ने दिन में दिखाए तारे! घेरकर पकड़ा, फिर जमकर पीटा

बदायूं के उघैती में सर्राफा दुकान पर दिनदहाड़े लूट की कोशिश नाकाम रही. तमंचे के बल पर जेवरात और 5 लाख कैश लूटकर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने पीछा कर दबोच लिया. भीड़ ने तीन बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा.

बदायूं में भीड़ ने लुटेरों को जमकर पीटा (Photo- Screengrab)
यूपी के बदायूं के उघैती में साहस का परिचय देते हुए ग्रामीणों ने सर्राफा दुकान में लूट करने आए तीन बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ लिया. हथियारों से लैस बदमाशों ने दुकानदार को डराकर जेवरात और नकदी समेट ली थी, लेकिन भागते समय वे जनता के हत्थे चढ़ गए. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव में लाल राम नामक सर्राफा दुकानदार की दुकान पर चार सशस्त्र बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट का प्रयास किया. यह घटना तब हुई जब दुकानदार अपने बेटे अनुज के साथ दुकान पर मौजूद थे. तीन बदमाश तमंचे के बल पर दुकान के अंदर घुसे और जेवरात समेत करीब 5 लाख रुपये लूटकर भागने लगे. 

शोर मचने पर ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए पीछा किया और तीन आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में लिया और हथियार बरामद किए. पुलिस के आने से पहले ग्रामीणों ने बदमाशों को जमकर कूटा.

तमंचे की नोक पर लूट का खौफ

पीड़ित लाल राम के अनुसार, वह और उनका बेटा दुकान पर बैठे थे तभी अचानक हथियारों से लैस बदमाश अंदर दाखिल हुए. बदमाशों ने उन पर तमंचा तान दिया और सारा कीमती सामान थैली में डालने को कहा. दहशत के माहौल में बदमाशों ने सोने-चांदी के जेवरात और लगभग 5 लाख रुपये कैश बटोर लिए. हालांकि, हड़बड़ाहट के कारण वे ज्यादा दूर नहीं जा सके.

ग्रामीणों की बहादुरी से पकड़े गए बदमाश

लूट को अंजाम देकर जैसे ही बदमाश भागने लगे, ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. ग्रामीणों ने तीन बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उनका चौथा साथी नकदी लेकर फरार होने में कामयाब रहा. पकड़े गए बदमाशों के पास से दो तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है. पीड़ित का आरोप है कि पुलिस घटना के एक घंटे बाद मौके पर पहुंची.

पुलिस और पीड़ित के बयानों में विरोधाभास

इस मामले में पुलिस और पीड़ित के दावों में अंतर देखने को मिल रहा है. जहां पीड़ित लाल राम चार बदमाशों के शामिल होने और 5 लाख कैश चोरी होने की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस फिलहाल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की ही पुष्टि कर रही है. ग्रामीण एसपी हृदेश कठेरिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई जारी है.

