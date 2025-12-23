scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आजमगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल के कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में मिले लड़के-लड़कियां

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. साथ ही 4 लड़के और लड़कियों समेत होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
आजमगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
आजमगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )

आजमगढ़ कप्तानगंज थाना अंतर्गत बाजार से कुछ ही दूर पहले राधा रेस्टोरेंट पर पुलिस की देर रात छापेमारी की गई. यह कार्रवाई आइजीआरएस पोर्टल पर अननोन व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत पर की गई. शिकायत पर देर रात होटल पर 4 थानों की पुलिस ने एक साथ छापेमारी की और रेस्टोरेंट के आड़ में काफी दिनों से चल रहे देव व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया.

पुलिस की रेड में चार जोड़े अलग-अलग आपत्तिजनक स्थिति में मिले. इनके पास से और होटल में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई. इसके साथ ही कई लग्जरी वाहन, मोबाइल फोन के साथ आइडेंटी कार्ड भी बरामद किया गया है.

 यह भी पढ़ें: नागपुर के होटल में सेक्स रैकेट... नाबालिगों से करवाया जा रहा था देह व्यापार, आरोपी महिला अरेस्ट

होटल मालिक को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति
होटल में पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज. (Photo: Screengrab)
होटल और तीन लड़कियां... रिहायशी इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट
नागपुर के नामी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
हर ग्राहक से लेते थे 5-6 हजार रुपये. (Photo: Screengrab)
सूरत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, युगांडा और थाईलैंड की लड़कियों से कराया जाता था देह व्यापार... 4 गिरफ्तार
UP BJP Cheif Pankaj Chaudhary Meets Former Rajya Sabha MP Vinay Katiyar
विनय कटियार चुनावी राजनीति में करेंगे वापसी? UP बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात पर जानें क्या कहा

इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आइजीआरएस पर प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई. जहां जिस्मफरोशी करते चार महिलाएं और चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है. इस अनैतिक कार्य को करने वाले होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है. 

Advertisement

फिलहाल सभी पकड़े गए लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि पिछले काफी दिनों से इस रेस्टोरेंट में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. कई बार इसको लेकर शिकायत भी मिल चुकी थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement