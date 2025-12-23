आजमगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल के कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में मिले लड़के-लड़कियां

आजमगढ़ कप्तानगंज थाना अंतर्गत बाजार से कुछ ही दूर पहले राधा रेस्टोरेंट पर पुलिस की देर रात छापेमारी की गई. यह कार्रवाई आइजीआरएस पोर्टल पर अननोन व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत पर की गई. शिकायत पर देर रात होटल पर 4 थानों की पुलिस ने एक साथ छापेमारी की और रेस्टोरेंट के आड़ में काफी दिनों से चल रहे देव व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया.

पुलिस की रेड में चार जोड़े अलग-अलग आपत्तिजनक स्थिति में मिले. इनके पास से और होटल में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई. इसके साथ ही कई लग्जरी वाहन, मोबाइल फोन के साथ आइडेंटी कार्ड भी बरामद किया गया है.

होटल मालिक को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आइजीआरएस पर प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई. जहां जिस्मफरोशी करते चार महिलाएं और चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है. इस अनैतिक कार्य को करने वाले होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है.

फिलहाल सभी पकड़े गए लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि पिछले काफी दिनों से इस रेस्टोरेंट में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. कई बार इसको लेकर शिकायत भी मिल चुकी थी.

