scorecardresearch
 

Feedback

नागपुर के होटल में सेक्स रैकेट... नाबालिगों से करवाया जा रहा था देह व्यापार, आरोपी महिला अरेस्ट

महाराष्ट्र के नागपुर में होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. इस दौरान पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की को छुड़ाया और एक महिला एजेंट को अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग लड़कियों को लालच देकर देह व्यापार में धकेलती थी. पुलिस को मौके से कैश, मोबाइल और डीवीआर सहित कई सबूत मिले हैं.

Advertisement
X
होटल में पुलिस टीम ने मारा छापा. (Photo: Screengrab)
होटल में पुलिस टीम ने मारा छापा. (Photo: Screengrab)

नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. शहर के बहादुरा फाटा उमरेड रोड स्थित एक नामी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग (SSD) की टीम ने एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया है. इसी के साथ उसके चंगुल से एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया. यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई. पुलिस को पता चला था कि होटल में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा है.

अपराध शाखा के अनुसार, गिरफ्तार महिला शारदा लेआउट खैरी इलाके की रहने वाली है. जांच में सामने आया कि यह महिला नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर देह व्यापार में धकेलती थी. सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम नियमित गश्त के दौरान इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी.

यह भी पढ़ें: बोकारो: कोलकाता से बुलाई जाती थीं लड़कियां, बोकारो पुलिस ने छापा मारकर किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने मारा छापा तो खुल गई पोल. (Photo: ITG)
पुलिस ने होटल में छापा मारा तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां 
हर ग्राहक से लेते थे 5-6 हजार रुपये. (Photo: Screengrab)
सूरत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, युगांडा और थाईलैंड की लड़कियों से कराया जाता था देह व्यापार... 4 गिरफ्तार 
(Photo: Representational)
रात में सड़क पर टहल रही थी लड़की, पूछताछ में हुआ सेक्स रैकेट का खुलासा 
स्पा सेंटर के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational )
बंगाल के बोंगांव में सेक्स रैकेट का खुलासा, स्थानीय लोगों ने 5 को पकड़कर पुलिस के सामने पीटा 
अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
कोलकाता से बुलाई जाती थीं लड़कियां, बोकारो पुलिस ने छापा मारकर किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ 

इसी दौरान टीम को होटल में देह व्यापार की जानकारी मिली. सूचना की पुष्टि होते ही SSD की टीम ने छापेमारी की. छापे के दौरान एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया. वहीं, पुलिस ने मौके से आरोपी महिला को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया. आरोपी महिला लड़की को देह व्यापार में धकेलकर आर्थिक लाभ कमा रही थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कई महीनों से नाबालिग लड़कियों को टारगेट कर रही थी. 

Advertisement

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई अहम चीजें बरामद कीं. इन दौरान 2,900 रुपये कैश, मोबाइल फोन, होटल का डीवीआर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है. पुलिस ने लगभग 20,930 रुपये का सामान जब्त किया है. नाबालिग लड़की को देह व्यापार में धकेलने के गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी महिला को हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है. पुलिस अब होटल प्रबंधन, अन्य संभावित ग्राहकों और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement