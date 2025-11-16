नागपुर के होटल में सेक्स रैकेट... नाबालिगों से करवाया जा रहा था देह व्यापार, आरोपी महिला अरेस्ट

नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. शहर के बहादुरा फाटा उमरेड रोड स्थित एक नामी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग (SSD) की टीम ने एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया है. इसी के साथ उसके चंगुल से एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया. यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई. पुलिस को पता चला था कि होटल में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा है.

अपराध शाखा के अनुसार, गिरफ्तार महिला शारदा लेआउट खैरी इलाके की रहने वाली है. जांच में सामने आया कि यह महिला नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर देह व्यापार में धकेलती थी. सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम नियमित गश्त के दौरान इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी.

इसी दौरान टीम को होटल में देह व्यापार की जानकारी मिली. सूचना की पुष्टि होते ही SSD की टीम ने छापेमारी की. छापे के दौरान एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया. वहीं, पुलिस ने मौके से आरोपी महिला को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया. आरोपी महिला लड़की को देह व्यापार में धकेलकर आर्थिक लाभ कमा रही थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कई महीनों से नाबालिग लड़कियों को टारगेट कर रही थी.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई अहम चीजें बरामद कीं. इन दौरान 2,900 रुपये कैश, मोबाइल फोन, होटल का डीवीआर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है. पुलिस ने लगभग 20,930 रुपये का सामान जब्त किया है. नाबालिग लड़की को देह व्यापार में धकेलने के गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी महिला को हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है. पुलिस अब होटल प्रबंधन, अन्य संभावित ग्राहकों और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जांच कर रही है.

