तेज रफ्तार और लापरवाही बनी मौत की वजह, आगरा में दो हादसों में 5 लोगों की मौत

आगरा के जलेसर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने दो ऑटो को टक्कर मारी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. वहीं इन्नर रिंग रोड पर धुंध के कारण सड़क पर डाली गई मिट्टी के ढेर से कई गाड़ियां टकरा गईं, जिससे गाड़ियों क्षतिग्रस्त हो गईं.

आगरा में आज दो सड़क हादसे हुए. (Photo/Representational)
आगरा में आज दो सड़क हादसे हुए. (Photo/Representational)

उत्तर प्रदेश के आगरा में आज (31 जनवरी) दो अलग-अलग सड़क हादसे हुए. जलेसर रोड स्थित नगला चन्दन पर तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे दो ऑटो को टक्कर मार दी. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं इन्नर रिंग रोड पर सड़क पर डाली गई मिट्टी के ढेर पर कई गाड़ियां टकरा गईं.

आगरा थाना खंदौली क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित नगला चन्दन पर हुई इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे के बाद रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल भेजा गया. डीसीपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

इन्नर रिंग रोड पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी डालकर अस्थायी रूप से सड़क बंद कर दी गई. धुंध की वजह से लोगों को आगे का रास्ता पूरा दिखाई नहीं दिया और सड़क पर डाली गई मिट्टी के ढेर पर कई गाड़ियां टकरा गईं जिससे गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा.

लापरवाही की वजह से टकराईं गाड़ियां

स्थानीय लोगों और चालकों का कहना है कि इस जगह पर निर्माण कार्य के कारण मिट्टी डाली गई है. लेकिन कोहरे की स्थिति में उस जगह पर कोई निशान नहीं लगाया गया और ना ही चेतावनी दी गई. यही वजह है कि दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया.

यह भी पढ़ें: गुजरात में दर्दनाक हादसा... पुल से गिरकर कार में लगी आग, 2 महिला शिक्षकों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत

एक्सीडेंट के बाद एक ट्रक चालक ने बताया, 'इन्होंने मिट्टी डाल रखी है, कोई निशान नहीं लगा रखा है. एक्सप्रेस वे पर कम से कम 400 मीटर पहले रास्ते का निशान लगाना चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं लगाया है. मिट्टी लगा रखी है. गाड़ी पूरी खत्म हो गई है, आगे से. बॉडी पूरी फट गई है. एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिख रखी है 80 और 100.  80 और 100 मीटर की स्पीड में 70 मीटर रेंज रहती है. 70 मीटर की रेंज की जगह कुछ भी नहीं लगा रखा है.'

(इनपुट- नितिन उपाध्याय)

---- समाप्त ----
