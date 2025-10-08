scorecardresearch
 

युवक को बचाने में मां और दादी ने भी गंवाई जान, तीनों की करंट से झुलसकर मौत

झांसी के प्रेमनगर इलाके में 27 साल के प्रवीण साहू, उनकी मां रंजना साहू और दादी विमला साहू की करंट लगने से मौत हो गई. प्रवीण घर की छत पर लोहे की छड़ चढ़ा रहे थे, जो गलती से हाई-टेंशन तार से छू गई. उन्हें बचाने गई मां और दादी भी झुलस गईं. अस्पताल में तीनों ने दम तोड़ दिया.

युवक को करंट से बचाने में मां और दादी ने भी गंवाई जान (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुधवार सुबह एक 27 साल के व्यक्ति, उसकी मां और दादी की हाई-टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है. यह घटना प्रेमनगर इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुई जब प्रवीण साहू निर्माण कार्य के लिए अपने तीन मंजिला घर की छत पर लोहे की छड़ चढ़ा रहे थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी बी जी टी एस मूर्ति ने बताया कि छड़ गलती से घर के सामने 11,000 केवी के हाई-टेंशन तार से छू गई, जिससे उन्हें करंट लग गया.

उन्होंने बताया कि उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी 50 साल  की मां रंजना साहू और 75 साल की दादी विमला साहू भी गंभीर रूप से झुलस गईं. पुलिस ने बताया कि तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां  इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

बता दें कि ये अपने तरह का कोई पहला मामला नहीं है बल्कि बिजली के करंट से किसी एक को बचाने में परिवार के लोगों की जान जाने की कई खबरें सामने आती हैं.

---- समाप्त ----
