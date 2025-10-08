युवक को बचाने में मां और दादी ने भी गंवाई जान, तीनों की करंट से झुलसकर मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुधवार सुबह एक 27 साल के व्यक्ति, उसकी मां और दादी की हाई-टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है. यह घटना प्रेमनगर इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुई जब प्रवीण साहू निर्माण कार्य के लिए अपने तीन मंजिला घर की छत पर लोहे की छड़ चढ़ा रहे थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी बी जी टी एस मूर्ति ने बताया कि छड़ गलती से घर के सामने 11,000 केवी के हाई-टेंशन तार से छू गई, जिससे उन्हें करंट लग गया.

उन्होंने बताया कि उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी 50 साल की मां रंजना साहू और 75 साल की दादी विमला साहू भी गंभीर रूप से झुलस गईं. पुलिस ने बताया कि तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

बता दें कि ये अपने तरह का कोई पहला मामला नहीं है बल्कि बिजली के करंट से किसी एक को बचाने में परिवार के लोगों की जान जाने की कई खबरें सामने आती हैं.

