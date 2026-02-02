scorecardresearch
 
Zero Civic Sense! रोड पर बैठकर रील बना रहा कपल, तेज रफ्तार कार से बाल-बाल बचा…

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने गुस्सा भड़का दिया है, जिसमें एक कपल व्यस्त हाईवे के बीच में बैठकर सेल्फी लेता दिख रहा है. उनकी हरकत की वजह से तेज रफ्तार से आती कार को आखिरी पल में जोरदार ब्रेक लगाना पड़ा. हैरानी ये कि माफी मांगने की बजाय कपल उल्टा ड्राइवर से बहस करने लगा.

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा (PHOTO- Screengrab from X)
एक इन्फ्लुएंसर रोड पर रील बना रही थी, तभी फ्रेम में एक आदमी आ गया. बस फिर क्या था इन्होंने उसी पर 'जीरो सिविक सेंस' का पूरा लेक्चर सुना दिया. वीडियो वायरल हुआ तो इंस्टाग्राम पर 'जीरो सिविक सेंस' नाम से रीलों की भरमार हो गई.अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिर से सिविक सेंस की ही बात उठी है. यह वीडियो कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल यह तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है इस वीडियो में

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज स्पीड से आ रही कार अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर हो जाती है और कपल को महज कुछ इंच के अंतर से बचा पाती है. यह टक्कर एक बड़े हादसे में बदल सकती थी. हैरानी की बात यह है कि बच जाने के बाद कपल ने ड्राइवर को ही घेर लिया और सवाल करने लगे कि इतनी चौड़ी, खाली सड़क पर दिखी कैसे नहीं? साफ है कि कपल खुद हाईवे की एक्टिव लेन में बैठा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती मानने की बजाय ड्राइवर पर आरोप लगाने की कोशिश की.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. यूजर लगातार कपल की गैर-जिम्मेदाराना हरकत और सिविक सेंस की कमी पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि आजकल सिर्फ़ सोशल मीडिया रील्स और सेल्फी के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं.

देखें वायरल वीडियो

कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे मामलों में अगर हादसा हो जाए, तो अधिकांश बार दोष ड्राइवर पर मढ़ दिया जाता है जबकि गलती साफ तौर पर सड़क पर बैठे लोगों की होती है.एक यूजर ने लिखा कि इनका लॉजिक समझ से बाहर है.हाईवे को पार्क की तरह इस्तेमाल कर रहे थे.दूसरे ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को टैग करो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

हाईवे सेल्फी का खतरनाक ट्रेंड बढ़ रहा है

यह घटना उन बढ़ते मामलों में एक और उदाहरण जुड़ गई है, जहां लोग हाईवे, एक्सप्रेसवे और पुलों पर खतरनाक तरीके से फोटो और वीडियो बनाते दिखते हैं. ट्रैफिक अधिकारियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि तेज़ रफ्तार सड़कों पर रुकना, खड़े होना या फोटो लेना कानूनी अपराध है जिस पर भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंशन और यहां तक कि जेल तक हो सकती है.

 

