ये रईसी है खानदानी... महिला ने बुक किया पोर्टर और राइडर को फेंकने के लिए कचरा दिया, वीडियो वायरल

लखनऊ को यूं ही नहीं नवाबों का शहर कहा जाता है. यहां के रहने वाले लोगों में थोड़ी ही लेकिन नवाबी होती जरूर है. ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह इसका प्रमाण दे रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला की रईसी देखने को मिल रही है. उसने ऑनलाइन पोर्टर बुक किया होता है और जब राइडर उसे लेकर जाता है, तो वह खुद दुविधा में पड़ जाता है.

और पढ़ें

ऐसा इसलिए क्योंकि महिला ने पार्सल में सामान नहीं बल्कि घर का कचरा भरा होता है, जिसे फेंकने के लिए उसने राइड बुक किया था.

वीडियो देख हर कोई हैरान

पोर्टर से सामान भेजने के लिए एक महिला ने हमेशा की तरह ऑनलाइन पोर्टर बुक करती है. इसके बाद राइडर वहां पहुंचता है और पूछता है पेमेंट हो गया है? तो महिला बोलती है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दी है’ और पार्सल राइडर को दे देती है. लेकिन पार्सल को डिलीवर करने की लोकेशन पर जब ड्राइवर पहुंचता है तो, वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है. महिला को कॉल करके पूछता है कि ‘पार्सल किसको देना है? इसके बाद महिला जो बोलती है, वह उसे हैरान कर देता है. वह बोलती है कि भैया, किसी को देनी नहीं है फेंक दीजिए.

Advertisement

राइडर ने बनाया दूसरा वीडियो

राइडर ने अपने साथ हुए इस घटना का दूसरा वीडियो भी बनाया. कस्टमर से ये क्या बात हुई? पूछने के बाद पोर्टर वाला कूड़ा फेंक देता है और बोलता है कि ‘पोर्टर इसीलिए चला रहा हूं, ताकी दूसरों का कूड़ा फेक सकूं. इस घटना के दूसरे पार्ट में राइडर लोगों के कहने पर दोबारा 7 किलोमीटर की यात्रा तक कर उसी जगह पर जाते हैं और सड़क किनारे फेंके उस कूड़े को ढूंढते हैं लेकिन वह उसे नहीं मिलता है. इसके साथ ही कचरा फेंकने के लिए वह माफी भी मांगते है.

इस अकाउंट से वीडियो हुआ पोस्ट

बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर (@karannishadd1) अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसे अब तक 81 लाख से ज्यादा व्यूज, लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट मिल चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

---- समाप्त ----