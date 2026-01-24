scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुबई का ये वीडियो देख हैरान लोग, दिखाया हाल, बोले- बेंगलुरु तो सिर्फ बदनाम है...

ट्रैफिक जाम भारत के हर शहर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है. बेंगलुरु के ट्रैफिक के किस्से तो दूर तक सुनने को मिलते हैं. लेकिन अब दुबई जैसे हाई टेक जगहों पर भी लंबी कतारें दिखने को मिल रही हैं. एक महीला 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई थी जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर दुबई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा कि एक महिला पिछले 2 घंटे से ट्रैफिर में फंसी हुई है. (Photo: insta/ @farhan.alliance)
सोशल मीडिया पर दुबई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा कि एक महिला पिछले 2 घंटे से ट्रैफिर में फंसी हुई है. (Photo: insta/ @farhan.alliance)

आपने कभी न कभी तो ट्रैफिक जाम में फंसकर अपना टाइम वेस्ट किया होगा. इस दौरान आप सोचते होंगे कि बड़े या हाई टेक शहरों में ऐसा नहीं होता होगा लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में ये आपको गलत साबित करने वाला है. इन देशों और शहरों में भी ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है. भारत की बात करें तो, इसमें सबसे पहला नाम बेंगलुरु का आता है. इस जगह के ट्रैफिक के किस्से हर ओर छाए रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने पूरी धारणा चेंज कर दी है. 

बता दें कि सोशल मीडिया पर दुबई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा कि एक महिला पिछले 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई है. 

वायरल वीडियो में ट्रैफिक ही ट्रैफिक

सम्बंधित ख़बरें

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए कई विभागों में नौकरी निकली है. (Photo: Pexels)
इन विभागों में निकली शानदार जॉब वैकेंसी, एक के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा 
राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों ने साल 2026-27 सत्र के लिए नर्सरी में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. (Photo: Pexels)
दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए जारी हुई पहली लिस्ट, वेंटिंग में भी कई बच्चे
Delhi weather update after rain with strong winds and improved air quality
दिल्ली में बारिश के बाद भी सुधरा AQI, जानें अब आगे कैसा रहेगा मौसम
Delhi Weather
बारिश के बाद भी दिल्ली की हवा खराब! पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई रौनक... जानें मौसम
घटना के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrab)
'उसने 4 महीने पहले थप्पड़ मारा...' दिल्ली में हत्या के आरोपी का कबूलनामा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @farhan.alliance अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जो इस समय खूब सुर्खियों में है. इस वीडियो में फरहान ने अपने महिला सहकर्मी की हालत और दुबई की सड़कों पर लंबी कतारों को दिखाया है. फरहान बताते हैं कि उनकी महिला सहकर्मी शाम 6.30 बजे ऑफिस से निकली थी और अब 8 बजे तक ट्रैफिक में फंसी हुई हैं. इस 1.5 घंटे में वह ऑफिस से केवल कुछ ही दूर पहुंच पाई है. इस दौरान वह अपना ऑफिस भी दिखाते हैं. 

बदनाम है बेंगलुरु 

इस वीडियो को वायरल होते है लोगों को बेंगलुरु की ट्रैफिक की याद आ गई और वो इसकी तुलना दुबई के ट्रैफिक से करने लगे हैं. एक यूजर लिखता है कि बेंगलुरु को बेवजह ही बदनाम किया गया है. अब देख लो दुबई का क्या हाल है. दूसरे ने लिखा कि जो लोग सोचते हैं विदेशों में ट्रैफिक नहीं लगता है, उनके लिए यह वीडियो रियलिटी चेक है. 

Advertisement

खूब वायरल हो रहा है वीडिया 

बता दें कि इस वीडियो को अब तक 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियां दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद भारतीय लोग इसकी तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिस से करने लगे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement