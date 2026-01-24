दुबई का ये वीडियो देख हैरान लोग, दिखाया हाल, बोले- बेंगलुरु तो सिर्फ बदनाम है...

आपने कभी न कभी तो ट्रैफिक जाम में फंसकर अपना टाइम वेस्ट किया होगा. इस दौरान आप सोचते होंगे कि बड़े या हाई टेक शहरों में ऐसा नहीं होता होगा लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में ये आपको गलत साबित करने वाला है. इन देशों और शहरों में भी ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है. भारत की बात करें तो, इसमें सबसे पहला नाम बेंगलुरु का आता है. इस जगह के ट्रैफिक के किस्से हर ओर छाए रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने पूरी धारणा चेंज कर दी है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर दुबई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा कि एक महिला पिछले 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई है.

वायरल वीडियो में ट्रैफिक ही ट्रैफिक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @farhan.alliance अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जो इस समय खूब सुर्खियों में है. इस वीडियो में फरहान ने अपने महिला सहकर्मी की हालत और दुबई की सड़कों पर लंबी कतारों को दिखाया है. फरहान बताते हैं कि उनकी महिला सहकर्मी शाम 6.30 बजे ऑफिस से निकली थी और अब 8 बजे तक ट्रैफिक में फंसी हुई हैं. इस 1.5 घंटे में वह ऑफिस से केवल कुछ ही दूर पहुंच पाई है. इस दौरान वह अपना ऑफिस भी दिखाते हैं.

बदनाम है बेंगलुरु

इस वीडियो को वायरल होते है लोगों को बेंगलुरु की ट्रैफिक की याद आ गई और वो इसकी तुलना दुबई के ट्रैफिक से करने लगे हैं. एक यूजर लिखता है कि बेंगलुरु को बेवजह ही बदनाम किया गया है. अब देख लो दुबई का क्या हाल है. दूसरे ने लिखा कि जो लोग सोचते हैं विदेशों में ट्रैफिक नहीं लगता है, उनके लिए यह वीडियो रियलिटी चेक है.

खूब वायरल हो रहा है वीडिया

बता दें कि इस वीडियो को अब तक 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियां दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद भारतीय लोग इसकी तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिस से करने लगे हैं.

