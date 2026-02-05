महिला ने नहीं दिए पैसे तो ट्रांसजेंडर ने गुटखा खाकर मुंह पर थूका... वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर मेट्रो स्टेशन से जुड़े कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एक ट्रांसजेंडर वहां पर मौजूद एक लड़की से पैसे की मांग करती है लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो ट्रांस ने जो किया इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.
ट्रांसजेंडर ने पैसे न मिलने पर उस लड़की के ऊपर गुटखा थूक देती है. इसके बाद वहां का माहौल तनाव में बदल जाता है.
जाने क्या है पूरा मामला?
वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर पहले लड़की के पास जाकर उसे जबरन आशीर्वाद देती है और बाद में पैसे मांगती है. लड़की जब साफ तौर पर इनकार करती है, तब ट्रांसजेंडर उसे बददुआ देने की बात कहती है और लड़की के हाथ से चॉकलेट लेने की कोशिश करती है. लेकिन जब लड़की इसके लिए भी मना कर देती है तो, वो उसपर थूक देती है.
यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो जाती है. फिर रिकॉर्डिंग में लड़की ट्रांसजेंडर से सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया और बताती है कि सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है. लेकिन जब लड़की रिकॉर्डिंग चालू रखती है तो, वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है और फिर वीडियो डिलीट करने को कहती है.
यूजर्स का फूटा गुस्सा
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर सूरज कुमार बौद्ध (@SurajKrBauddh) अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखते हैं कि एक ट्रांसजेंडर महिला ने लड़की पर गुटखा थूका. शादियों, बर्थडे सेलिब्रेशन, ट्रैफिक सिग्नलों और यहां तक कि ट्रेनों में भी ट्रांसजेंडरों का नग्न होना, हमला करना, गाली देना और आशीर्वाद के नाम पर पैसे छीनना आम बात है, जहां वे निर्दोष नागरिकों को परेशान करते हैं. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता चाहे कोई भी ऐसा करें. कई यूजर्स का ऐसा मानना है कि ऐसे अनुभव लोगों को मानसिक रूप से डराते हैं और यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. कुछ लोगों ने मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कानून और कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, कई यूजर्स का कहना है कि जे दिल्ली मेट्रो है. इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा. ट्रेन में ये जबरदस्ती वसूली करते हैं.