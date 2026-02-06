ज्वैलरी शॉप से गोल्ड चेन उठा ले गया कबूतर, गले में डालकर घूमता रहा... फोटो वायरल!

सोशल मीडिया पर एक कबूतर वायरल है और लोग इस कबूतर की फोटो शेयर कर रहे हैं. कबूतर के वायरल होने की वजह ये है कि ये कबूतर एक ज्वैलरी शॉप से सोने की चेन लेकर उड़ गया. इतना ही नहीं, कबूतर ने इस सोने की चेन को अपने गले में डाल लिया और गोल्ड चेन गले में डालकर घूमता रहा. अब इस कबूतर के कुछ वीडियो और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये घटना राजस्थान के नागौर की बताई जा रही है और अब सोशल मीडिया पर लोग कबूतर की इस हरकत पर मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि अब कबूतरों को भी सोने से प्यार है, इसलिए वो लेकर उड़ रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूजर्स का कहना है कि अब कबूतर ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है. कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बॉलीवुड के क्लाइमेक्स के जैसा है. कबूतर की फोटो का काफी शेयर किया जा रहा है.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागौर के डेगाना में एक ज्वैलरी शॉप के ऊपर बने कमरे में कारीगर सोने की चेन बना रहा था और उसी वक्त एक कबूतर आया और सोने की चेन को चोंच में दबाकर ले उड़ा. इसके बाद कबूतर पास के घर में जाकर बैठ गया और सोने की चेन को गले में डाल लिया. इसके बाद बाजार में काफी लोग इकट्ठा हो गए है और कबूतर से चेन लेने का प्रयास करने लगे.