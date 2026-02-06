ज्वैलरी शॉप से गोल्ड चेन उठा ले गया कबूतर, गले में डालकर घूमता रहा... फोटो वायरल!

सोशल मीडिया पर एक कबूतर वायरल है और लोग इस कबूतर की फोटो शेयर कर रहे हैं. कबूतर के वायरल होने की वजह ये है कि ये कबूतर एक ज्वैलरी शॉप से सोने की चेन लेकर उड़ गया. इतना ही नहीं, कबूतर ने इस सोने की चेन को अपने गले में डाल लिया और गोल्ड चेन गले में डालकर घूमता रहा. अब इस कबूतर के कुछ वीडियो और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये घटना राजस्थान के नागौर की बताई जा रही है और अब सोशल मीडिया पर लोग कबूतर की इस हरकत पर मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि अब कबूतरों को भी सोने से प्यार है, इसलिए वो लेकर उड़ रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूजर्स का कहना है कि अब कबूतर ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है. कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बॉलीवुड के क्लाइमेक्स के जैसा है. कबूतर की फोटो का काफी शेयर किया जा रहा है.

नागौर के इस 'शातिर' कबूतर की दास्तां वाकई किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी है! पुरानी फिल्मों में तो कबूतर सिर्फ प्रेम पत्र लेकर 'गुटरगूं' करते थे, लेकिन नागौर के इस 'डिजिटल युग' के कबूतर ने तो सीधे अपनी 'रिटायरमेंट प्लानिंग' ही कर ली।



एक सुनार की दुकान में कारीगर अपना काम… pic.twitter.com/wpyjukF53Z Advertisement काफी देर के प्रयास के बाद छत पर चुग्गा डाला गया, जहां कबूतर पहुंचा. उसके बाद जब कबूतर दाने खा रहा था तो चेन नीचे गिर गई और व्यापारी को चेन वापस मिल गई. शहर में एक घंटे तक ये खेल चला और हर कोई कबूतर पर नजर लगाए बैठा रहा कि कैसे चेन वापस मिल सकती है. — Dinesh Bohra (@dineshbohrabmr) February 6, 2026

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागौर के डेगाना में एक ज्वैलरी शॉप के ऊपर बने कमरे में कारीगर सोने की चेन बना रहा था और उसी वक्त एक कबूतर आया और सोने की चेन को चोंच में दबाकर ले उड़ा. इसके बाद कबूतर पास के घर में जाकर बैठ गया और सोने की चेन को गले में डाल लिया. इसके बाद बाजार में काफी लोग इकट्ठा हो गए है और कबूतर से चेन लेने का प्रयास करने लगे.

