scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ज्वैलरी शॉप से गोल्ड चेन उठा ले गया कबूतर, गले में डालकर घूमता रहा... फोटो वायरल!

Pigeon Gold Chain Video: सोशल मीडिया पर एक कबूतर वायरल है, जो एक ज्वैलरी शॉप से सोने की चेन लेकर उड़ गया. इसके बाद चेन को गले में डालकर घूमता रहा.

Advertisement
X
गोल्ड चेन लेकर उड़े कबूतर की फोटो वायरल है. (Photo: X/@Van__ya12)
गोल्ड चेन लेकर उड़े कबूतर की फोटो वायरल है. (Photo: X/@Van__ya12)

सोशल मीडिया पर एक कबूतर वायरल है और लोग इस कबूतर की फोटो शेयर कर रहे हैं. कबूतर के वायरल होने की वजह ये है कि ये कबूतर एक ज्वैलरी शॉप से सोने की चेन लेकर उड़ गया. इतना ही नहीं, कबूतर ने इस सोने की चेन को अपने गले में डाल लिया और गोल्ड चेन गले में डालकर घूमता रहा. अब इस कबूतर के कुछ वीडियो और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये घटना राजस्थान के नागौर की बताई जा रही है और अब सोशल मीडिया पर लोग कबूतर की इस हरकत पर मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि अब कबूतरों को भी सोने से प्यार है, इसलिए वो लेकर उड़ रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूजर्स का कहना है कि अब कबूतर ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है. कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बॉलीवुड के क्लाइमेक्स के जैसा है. कबूतर की फोटो का काफी शेयर किया जा रहा है. 

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागौर के डेगाना में एक ज्वैलरी शॉप के ऊपर बने कमरे में कारीगर सोने की चेन बना रहा था और उसी वक्त एक कबूतर आया और सोने की चेन को चोंच में दबाकर ले उड़ा. इसके बाद कबूतर पास के घर में जाकर बैठ गया और सोने की चेन को गले में डाल लिया. इसके बाद बाजार में काफी लोग इकट्ठा हो गए है और कबूतर से चेन लेने का प्रयास करने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

नागौर में सुलेमान खान ने बना रखा था अवैध विस्फोटक का काला साम्राज्य, खुला 45 बीघा फार्महाउस का राज
सुलेमान खान ने बना रखा था अवैध विस्फोटक का काला साम्राज्य, खुला 45 बीघा फार्महाउस का राज
NAGAUR VISFOTAK
नागौर में अवैध विस्फोटक सामग्री मामला, NIA और गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम ने की जांच
नागौर के फार्महाउस में म‍िला छिपाकर रखा 10 हजार Kg विस्फोटक
ऑपरेशन नीलकंठ की बड़ी कामयाबी.(Photo: Screengrab)
चाचा के घर में छुपाया नशे का जखीरा, 28 लाख की एमडीएमए के साथ तस्कर गिरफ्तार
घने कोहरे के बीच हुआ टक्कर.(Photo: Representational)
राजस्थान के नागौर भीषण सड़क हादसा, SUV-बस के टक्कर में 3 युवकों की मौत
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement