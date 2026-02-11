'आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं होगी, हमारे पेट्रोल की तो है...' पंप पर लगा No Smoking का ये बोर्ड वायरल

सोशल मीडिया पर रोजाना कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी वो वीडियो आपको खूब हंसाते हैं तो, कभी खूब रुलाते हैं. इन दिनों पेट्रोल पंप का एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर मानों कोहराम मच गया है. पंप पर लगे इस पोस्टर ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है.
वैसे तो किसी भी पेट्रोल पंप पर धूम्रपान निषेध के सिंपल पोस्टर लगे रहते हैं लेकिन इस पोस्टर में चेतावनी के साथ एक ऐसी लाइन लिखी थी कि जो भी इस पढ़ रहा है, वह हंसने पर मजबूर हो जा रहा है और साथ ही इस लाइन को देखकर हैरान भी हैं.
पोस्ट में क्या लिखा था?
वीडियो में लगे पोस्टर में लिखा है कि धूम्रपान निषेध, आपकी जिंदगी भले ही बेकार हो, लेकिन हमारा पेट्रोल बहुत महंगा है. इस पोस्टर को देखकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ओर जहां धूम्रपान से होने वाली गंभीर बीमारी को लेकर लोगों को सतर्क किया गया है, तो उन्हीं लोगों को ताना भी दिया जा रहा है. पेट्रोल जैसी ज्वलनशील वस्तु के पास धूम्रपान करना बहुत खतरनाक हो सकता है. इस बात हर कोई जानता है लेकिन लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इस पोस्टर ने चेतावनी को अलग अंदाज में लिख लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
खूब हंस रहे हैं यूजर्स
इस वीडियो को देखने के बाद से लोग खूब हंस रहे हैं. सोशल मीडिया रेडिट पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. वहीं, अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कई यूजर ने तो पेट्रोल पंप मालिक को एक पुरस्कार की बात कही है. इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. दूसरे यूजर ने इस पोस्टर की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज दोपहर मैं आराम से बाइक चला रहा था, तभी मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुका. पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा जैसे यह व्यक्तिगत अनुभव था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे शेयर करूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है और उस समय यह मजेदार भी लगा था.
नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है.