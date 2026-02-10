scorecardresearch
 
क्यों एपस्टीन के प्राइवेट जेट को कहा जाता था 'लोलिता एक्सप्रेस'? समझिए

एपस्टीन की काली करतूतों से आज पूरी दुनिया वाकिफ है. उसका एक प्राइवेट जेट था, जिसे 'लोलिता एक्सप्रेस' के नाम से जाना जाता है. इस निजी विमान का इस्तेमाल कई बड़ी हस्तियों ने किया. इस पर ओनबोर्ड पार्टियां भी होती थीं. ऐसे में समझते हैं कि एपस्टीन के प्राइवेट जेट का नाम 'लोलिता एक्सप्रेस' क्यों पड़ा?

जेफरी एपस्टीन का निजी प्राइवेट जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था (Photo - Reuters)
इन दिनों जेफरी एपस्टीन दुनियाभर में सबसे ज्यादा चर्चित नाम बन चुका है. इस शख्स की मौत सात साल पहले हो चुकी है, लेकिन इसके काले कारनामे की पोल एक के बाद एक अब जाकर खुल रही है. इसके लपेटे में एक से बढ़कर एक प्रभावशाली शख्सियत आ रहे हैं. हर एक नई एपस्टीन फाइल रिलीज होने के साथ सनसनी फैल जाती है कि इस बार किस बड़ी हस्ती का नाम इससे जुड़ेगा. 

जेफरी एपस्टीन एक हाईप्रोफाइल ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था. इसमें वह नाबालिगों से जबरदस्ती जिस्मफरोशी कराता था.  उस पर अनगिनत नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप था. एपस्टीन ने मजबूर नाबालिग लड़कियों का एक नेटवर्क बना रखा था. वह इन किशोरियों को अपने प्रभावशाली और धनी ग्राहकों तक पहुंचता था. इसके लिए वह अपने निजी जेट का इस्तेमाल करता था. इस प्राइवेट प्लेन पर ऑनबोर्ड पार्टियां होती थीं, जिनमें 14 साल की लड़कियों को भी शामिल किया जाता था. यही वजह है कि एपस्टीन के इस प्राइवेट जेट को 'लोलिता एक्सप्रेस' नाम दिया गया था. 

'लोलिता' नाम के उपन्यास में आया है ये नाम
रूसी-अमेरिकी लेखक व्लादिमीर नाबोकोव ने 1955 में 'लोलिता' नाम से एक नॉवेल लिखा था.  इस उपन्यास की मुख्य कैरेक्टर का नाम भी 'लोलिता' ही है. एपस्टीन के निजी जेट का नाम में इसी पात्र से प्रेरित है. क्योंकि, नाबोकोव ने अपने उपन्यास में लोलिता नाम की एक ऐसी नाबालिग लड़की के कैरेक्टर को गढ़ा है, जो अपनी उम्र से कहीं पहले और कुछ ज्यादा ही बेबाक होती है. उसमें लोगों को अपील करने वाली आकर्षक खूबसूरती है और वह अपने इस आकर्षण का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है. पॉप कल्चर में 'लोलिता' कम उम्र की आकर्षक और अपील करने वाली खूबसूरती का पर्याय बन गया. 

यह भी पढ़ें: एपस्टीन के उस 'रेड रूम' का राज... जहां महिलाओं से 'प्राइवेट डांस' करवाता था

दुनियाभर की कई बड़ी हस्तियां एपस्टीन के दोस्त और क्लाइंट थे.इन बड़े लोगों के लिए वो ऐसी पार्टियां अरेंज करता था, जिसमें 14 से 18 साल की कम उम्र की लड़कियां होती थीं. वह इन लड़कियों को पार्टी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इस निजी जेट का इस्तेमाल करता था. इस 'लोलिता एक्सप्रेस' की सवारी करने का बहुत से प्रभावशाली लोगों पर आरोप लगा है. 

यह भी पढ़ें: अब किसके पास है एपस्टीन का 'आईलैंड'? जहां प्राइवेट जेट से आती थी लड़कियां...

वर्जिन आइलैंड्स  में स्थित एपस्टीन का अय्याशी का अड्डा यानी उसका अपना निजी द्वीप, जहां सिर्फ हेलिकॉप्टर या नाव से जाया जा सकता था. वहां जाने के लिए वह अपने इस 'लोलिता एक्सप्रेस' का इस्तेमाल करता था. यह एक बोइंग 727-100 एयरक्राफ्ट था. इस प्राइवेट जेट से लड़कियां और उसके मेहमान सेंट थॉमस समुद्री तट तक आते थे. फिर वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा एपस्टीन के द्वीप तक जाते थे. 

'लोलिता एक्सप्रेस' से कई बड़ी हस्तियों को न सिर्फ वह अपने निजी द्वीप तक लेकर आया, बल्कि दुनिया भर की सैर कराई और प्लेन में ही उनके लिए पार्टियां भी आयोजित करवाई, जिसमें कम उम्र की बच्चियों को इनमें शामिल किया जाता था. लंबे समय तक एपस्टीन ने इस 'लोलिता एक्सप्रेस' का इस्तेमाल अपने धनी और बड़े दोस्तों के कुकर्मों को छिपाने के लिए किया. 

